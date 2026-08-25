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Halk TV Türkiye Deodorant kutusu bomba gibi patladı: 2'si çocuk 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Deodorant kutusu bomba gibi patladı: 2'si çocuk 3 kişi hastaneye kaldırıldı

Küçükçekmece’de 4 katlı binanın giriş katında otizmli olduğu öğrenilen çocuğun elindeki deodorant kutusu patladı. Çıkan yangında anne ve 2 çocuğu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

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Deodorant kutusu bomba gibi patladı: 2'si çocuk 3 kişi hastaneye kaldırıldı

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde 4 katlı binanın giriş katındaki dairede, otizmli bir çocuğun elindeki deodorant kutusunun patlaması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, 2’si çocuk 3 kişi yaralandı.

DEODORANT KUTUSU PATLADI, EVDE YANGIN ÇIKTI

Yangın, saat 14.30 sıralarında Atatürk Mahallesi Erdem Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 4 katlı binanın giriş katındaki dairede ailesiyle birlikte yaşayan otizmli çocuğun elindeki deodorant kutusu henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı.

Patlamanın ardından dairede yangın çıktı. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Deodorant kutusu bomba gibi patladı: 2'si çocuk 3 kişi hastaneye kaldırıldı - Resim : 1

2’Sİ ÇOCUK 3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Polis ekipleri de olayın yaşandığı çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde yaralandıkları belirlenen otizmli çocuk, kardeşi ve annesi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

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PATLAMANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Yangında yaralanan 2’si çocuk 3 kişinin hastanedeki tedavilerinin ardından durumlarına ilişkin bilgi verilmedi. Deodorant kutusunun patlamasına neden olan durumun belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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