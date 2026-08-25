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Halk TV Türkiye 6 aydır kapalı olan dükkan alev alev yandı: Mahsur kalanlar çatıya sığındı!

6 aydır kapalı olan dükkan alev alev yandı: Mahsur kalanlar çatıya sığındı!

İstanbul Gaziosmanpaşa’da yaklaşık 6 aydır kapalı olan ayakkabıcının elektrik kofrasında yangın çıktı. Binayı yoğun duman sararken, dışarı çıkamayan kişiler çatıya sığındı. Mahsur kalanlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

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6 aydır kapalı olan dükkan alev alev yandı: Mahsur kalanlar çatıya sığındı!

İstanbul’un Gaziosmanpaşa ilçesinde yaklaşık 6 aydır kapalı olduğu öğrenilen bir ayakkabı mağazasının elektrik kofrasında yangın çıktı. İş yerinde başlayan yangın nedeniyle oluşan yoğun duman binayı sararken, dışarı çıkamayan kişiler çatıya sığındı.

Mahsur kalanlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

YANGIN ELEKTRİK KOFRASINDA ÇIKTI

Yangın, saat 13.00 sıralarında Hürriyet Mahallesi’nde bulunan ayakkabıcıda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yaklaşık 6 aydır kapalı olduğu öğrenilen iş yerinin elektrik kofrasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede iş yerini sararken, yangın nedeniyle yoğun duman oluştu. Dumanın binanın içerisine dolması üzerine bazı kişiler dışarı çıkamayarak çatıya sığındı.

6 aydır kapalı olan dükkan alev alev yandı: Mahsur kalanlar çatıya sığındı! - Resim : 1

ÇATIYA SIĞINANLAR KURTARILDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binaya gelen itfaiye ekipleri, yoğun duman nedeniyle çatıya sığınan ve mahsur kalan kişileri kurtardı.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

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AYAKKABI MAĞAZASI KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yangında yaklaşık 6 aydır kapalı olduğu öğrenilen ayakkabı mağazası kullanılamaz hale gelirken, binada da hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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