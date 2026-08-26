Denizin padişahı olacak dedi, müjdeyi verdi: 50 TL'den satılacak!

İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, Karadeniz'de palamut yavrularının yüzde 70-80'inin tuttuğunu belirterek yeni sezonda palamudun 50-60 TL'ye tüketiciye ulaşacağını müjdeledi.

Karadeniz'de bu sezon palamut bolluğu yaşanacağı ortaya çıktı. İzmir Balıkçı İş Adamları Derneği Başkanı Mehmet Şahin Çakan, yeni av sezonunda halkın ucuz ve kaliteli protein kaynağına rahatça ulaşacağını açıkladı.

PALAMUT YAVRULARININ YÜZDE 80'İ DENİZDE TUTTU

Bu yılki iklim koşulları ve yağışların balıkçılık açısından son derece olumlu geçtiğini vurgulayan Çakan, Karadeniz'de ortalama bir palamudun 1,5 milyon civarında yavru bıraktığına dikkat çekti. Bu yavruların yüzde 70-80'i denizde tuttu.

Çakan, "Karadeniz'de inanılmaz derecede palamut havyar tuttu. Gördüğümüz kadarıyla denizde inanılmaz derecede palamut olacağının işareti. İnşallah halkımıza bu sene bol miktarda Karadeniz'den gelecek palamut tüketimi olacak" dedi.

4,5 AYLIK HAZIRLIK TAMAMLANDI

15 Nisan'da başlayan av yasağının ardından balıkçılar 4,5 ay boyunca teknelerini ve ağlarını yeni sezona hazırladı.

Çakan, "Av yasağından sonra gemilerin tadilatları başladı. 4,5 ay gibi uzun bir süre bunları yaptık. Ağların onarımı, teknelerin boyalarını gerçekleştirdik. Yeni sezona balıkçılarımız hazır" dedi.

GEÇEN SEZON ERKEN KAPATILMIŞTI

Geçtiğimiz sezonda Türkiye genelinde iyi bir hamsi avı dönemi yaşandığını hatırlatan Çakan, Ege'de de sardalya, hamsi, kolyoz ve istavrit bolluğu olduğunu aktardı. Ancak yağışların azlığı ve deniz suyu sıcaklığının yükselmesi nedeniyle sezon erken kapatılmıştı.

İHRACATA DA OLUMLU YANSIYACAK

Geçen yıl 10 milyon dolar civarında hamsi ihracatı gerçekleştiğini ancak palamut ihracatının olmadığını aktaran Çakan, bu sezon palamudun hem iç tüketimde hem ihracatta büyük talep göreceğini öngörüyor.

Ege'de de sardalya, hamsi, kolyoz ve istavrit balıkçılığının rutin şekilde devam edeceğini belirten Çakan, sezonun bereketli geçeceğine işaret etti.

'DENİZLERİN PADİŞAHI PALAMUT OLACAK'

Palamudun tüketiciye uygun fiyatla ulaşacağını vurgulayan Çakan, ortalama palamut ağırlığının 1 ila 1 kilo 250 gram arasında olacağını söyledi.

Mehmet Şahin Çakan, "Bir palamudun halkımıza 50-60 TL'den satılacağına çok eminim. Belki daha düşük fiyatlara da satılır. Çünkü denizde bu sene inanılmaz derecede palamut hareketliliği göstergesi var. Bu sene denizlerin padişahı palamut olacak. Halkımız protein ihtiyacını bol miktarda, ucuz ve kaliteli şekilde tüketecektir" diye konuştu.

(DHA)