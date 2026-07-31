Çin tekelini bitirmeye geldiler: Türkiye'de ilk kez ektiler, kilolarca ürünü dövizle sattılar

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde iki girişimci çiftçi, Türkiye'nin ithal ettiği kuş yemi 'dal darı'yı ilk kez deneme amaçlı ekerek hasadını gerçekleştirdi. Ürün tarladan kilosu 4 dolara Avrupa ve Körfez ülkelerine ihraç edildi.

Kadirli'nin Hardallı köyünde girişimci çiftçiler Şaban ve Yasin Kayışoğlu, geleneksel ürünlerin dışına çıkarak 100 dekar alana kuş yemi olarak kullanılan 'dal darı' ekti. İlçede ilk kez deneme amaçlı gerçekleştirilen üretimde toplam 300 kilo rekolte elde edildi.

KİLOSU 4 DOLARA İHRAÇ EDİLDİ

Kayışoğlu kardeşlerin yetiştirdiği ürün tarladan kilosu 4 dolara Avrupa, Orta Doğu ve Körfez ülkelerine ihraç edildi. Dal darı dünyada genellikle Çin'de üretiliyor ve dünya pazarına satılıyor. Kadirli'deki üretim, Türkiye'nin bu ürünü yerli kaynaklardan karşılaması yolunda ilk adım niteliği taşıyor.

HAVA KOŞULLARI REKOLTEYİ YARIYA İNDİRDİ

Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fatih Rüştü Özeser tarlayı ziyaret ederek hasat çalışmalarını yerinde inceledi. Özeser, hava koşullarının olumsuz etkisine dikkat çekerek 600 kilo olması beklenen rekoltenin yarıya düştüğünü belirtti.

'DİĞER ÇİFTÇİLERİMİZE ÖRNEK OLMASINI BEKLİYORUZ'

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fatih Rüştü Özeser, "Üreticilerimizin yenilikçi yaklaşımlarıyla gerçekleştirilen bu üretimin, bölgemizde alternatif ürünlerin yaygınlaşmasına ve diğer çiftçilerimize de örnek olmasına katkı sağlamasını bekliyoruz.

Hava şartları iyi olsaydı 100 dekara 600 kilo rekolte olacaktı ancak 300 kilo elde edilebildi. Bu ürün, normalde ithal ettiğimiz bir ürün. Özellikle Çin'de yaygın olarak yetiştirilip dünyaya pazarlanıyor. Girişimci çiftçilerimiz Şaban Kayışoğlu ve Yasin Kayışoğlu'na üretimlerinin bereketli ve kazançlı olmasını diliyoruz" dedi.

(DHA)