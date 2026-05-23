CHP'li Belediye Başkanı Fikret Albayrak tutuklandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'irtikap' iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP'li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca "irtikap" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan CHP'li Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen Albayrak, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Şikayetçi E.Ö., 2023'te ruhsat aldığı inşaatı devam eden taşınmazının iskan işlerinin tamamlanması için Albayrak'ın kendisinden 2,5 milyon lira talep ettiğini iddia etti.

H.P. de Albayrak'ın kendisinden 1 milyon lira talep ettiğini ancak parayı vermediği için inşaat faaliyetlerinin devamına izin verilmediği iddiasında bulundu.

Şikayetler üzerine Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak hakkında "irtikap" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Belediye Başkanı Albayrak hakkında gözaltı kararı verilmiş, evinde ve belediye iştirakinde arama yapılmıştı.

Albayrak, dün Afyonkarahisar'da gözaltına alınarak Düzce'ye getirilmişti. (AA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
