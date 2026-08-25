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Halk TV Türkiye Boyu 2.8 metre, ağırlığı 260 kilo! Tekneye çıkarmak için 1 saat uğraştılar

Boyu 2.8 metre, ağırlığı 260 kilo! Tekneye çıkarmak için 1 saat uğraştılar

İzmir'in Seferihisar ilçesinden denize açılan balıkçılardan Ersin Büyüksoy, oltayla 2 metre 80 santim uzunluğunda, 260 kilogram ağırlığındaki orkinosu yakaladı.

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İzmir Seferihisar'da Ersin Büyüksoy ile arkadaşları, İbrahim Uslu'ya ait 'Target' isimli tekneyle orkinos avına açıldı.

Boyu 2.8 metre, ağırlığı 260 kilo! Tekneye çıkarmak için 1 saat uğraştılar - Resim : 1

2 METRE 80 SANTİM UZUNLUĞUNDA

Ersin Büyüksoy, oltasına sabah saatlerinde orkidos takıldı. 260 kilogram ağırlığındaki orkinos yaklaşık 1 saatlik mücadele ile denizden çıkarıldı.

2 metre 80 santim uzunluğundaki orkinos, forkliftle karaya çıkarıldı. Teknedekiler ve vatandaşlar, orkinosla fotoğraf çekildi.

Boyu 2.8 metre, ağırlığı 260 kilo! Tekneye çıkarmak için 1 saat uğraştılar - Resim : 2

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"BİRBİRİMİZİ ÇEKMEYE BAŞLADIK"

Ersin Büyüksoy, "Biz orkinos avında yem olarak genellikle sardalya veya tirsi balığını kullanırız. Yine öyle yapıp oltamızı attık. Balık yemi yemeye çalıştığı anda büyük bir ses geldi ve ardından da karşılıklı mücadele başladı. Birbirimizi çekmeye başladık. Yaklaşık 55 dakikalık bir uğraşın ardından balığı tekneye çıkarmayı başardık. Büyük bir balık geleceğini anlamıştık ama bu kadar büyük olmasını da beklemiyorduk" dedi. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
İzmir Balık
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