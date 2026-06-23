Barış Yarkadaş Kılıçdaroğlu'nun bu kadar çok şeyi bilmemesini savundu: Ne desin?

Mutlak butlan kararıyla CHP yönetimine atanan Kemal Kılıçdaroğlu, Sözcü TV yayında CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara ve iddianamelere yönelik sorulara çoğunlukla "Bilmiyorum" derken, Türkiye'nin ana gündem maddelerinden İBB davası ve Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı sorularına da aynı yanıtı verince tepki çekerek gündem oldu.

Kılıçdaroğlu, "Ben hukukçu değilim, kurduk ve onlar inceliyor. Bana bir özet de getiriyorlar" diyerek neden bilmediğini açıklamaya çalışırken butlan destekçisi Gazeteci Barış Yarkadaş da katıldığı bir başka yayında Kılıçdaroğlu'nun doğru yaptığını iddia etti.

BARIŞ YARKADAŞ KILIÇDAROĞLU'NUN BU KADAR ÇOK ŞEYİ BİLMEMESİNİ SAVUNDU: NE DESİN?

Kılıçdaroğlu'nun "okumadım, bilmiyorum" savunmasına yönelik tartışmalar sürerken, butlan kararını destekleyen açıklamalarıyla bilinen gazeteci Barış Yarkadaş'tan dikkat çeken bir çıkış geldi.

Kılıçdaroğlu'nun bu dosyaları bilmediğine inanmadığını belirten Yarkadaş, "Ne desin televizyonda" diyerek Kılıçdaroğlu'na arka çıktı. Soruşturmalardaki karar verilmemiş iddiaların doğru olduğunu ima eden Yarkadaş, "Adam anlatmak istemiyor, efendiliğini bozmuyor. 'Okumadım' deyip geçiştiriyor." dedi.

Yarkadaş'ın Kılıçdaroğlu savunması şu şekilde:

"Kemal Bey sence, mümkün mü sence İBB'de, Adalar Belediyesi'nde, Beşiktaş Belediyesi'nde ne olduğunu bilmemesi? Ne desin televizyonda? Kemal Bey şunu mu desin; 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanım üç villayı 15 milyon liraya almış, hülleli bir satışla kendi üzerine geçirmiş' mi desin? Adam anlatmak istemiyor, efendiliğini bozmuyor. 'Okumadım' deyip geçiştiriyor.

Kemal Bey, Ekrem İmamoğlu'nun evine gidince evinin içini görünce 'Vay anasını' demiş. Her şeyi anlattırmayın."