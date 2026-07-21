Bakanlıktan "Rojin Kabaiş'ten DNA örneği alınmadı" iddiasına yalanlama

Adalet Bakanlığı, Rojin Kabaiş'in ölümüne ilişkin soruşturma sürecine dair basında yer alan bazı iddialara yanıt verdi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Adli Tıp Kurumu tarafından kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı ve gerekli biyolojik incelemelerin yapılmadığı" yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

"KAPSAMLI DNA ANALİZLERİ YAPILDI"

Açıklamaya göre, Rojin Kabaiş'in kıyafetleri ilk olarak Van Jandarma Kriminal Laboratuvarı'na gönderildi. Burada yapılan biyolojik incelemelerin ardından rapor düzenlendi. Kıyafetler daha sonra Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesi'ne sevk edildi ve burada da ayrıntılı bir inceleme gerçekleştirildi.

"İÇ ÇAMAŞIRI VE EŞOFMAN ÜZERİNDEN ÖRNEKLER ALINDI"

Adli Tıp Kurumu'nca iç çamaşırı, eşofman üstü ve eşofman altının farklı bölgelerinden çok sayıda leke ve sürüntü örneği alındı. Bu örnekler üzerinde görsel leke incelemesi, kan ve insan kanı araştırması, menstrüasyon kaynaklı kan incelemesi, otozomal STR DNA analizi ile Y-STR DNA analizleri yapıldı. Bakanlık, "Rojin Kabaiş'in kıyafetlerinden DNA örneği alınmadığı" iddiasının gerçeğe aykırı olduğunu belirtti.

DEZENFORMASYON UYARISI

Bakanlık açıklamasında, kamuoyunun devam eden soruşturmaya ilişkin doğruluğu teyit edilmemiş, yanıltıcı ve dezenformasyon niteliğindeki içeriklere itibar etmemesi istendi.