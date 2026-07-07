Rojin Kabaiş soruşturması: Karartıldığı iddia edilen 15 dakika incelenecek

Tüm Türkiye'nin yakından takip ettiği, Rojin Kabaiş dosyasında Van Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı derinleştirmek amacıyla bünyesinde yeni bir ekip kurdu. Göreve başlayan ekibin ana odak noktası, olay gününe ait olduğu belirtilen ve karartıldığı iddia edilen 15 dakikalık kamera görüntüsünü inceleyerek çözmek olacak.

BABA KABAİŞ: KAYIT BİLEREK KARARTILDI BU BİR CİNAYET

Türkiye gazetesinin haberine göre kızının ölümünün aydınlatılmasını bekleyen baba Nizamettin Kabaiş, Başsavcılığın bu adımının ardından soruşturmaya dair değerlendirmelerde bulundu. Karartıldığı öne sürülen 15 dakikalık kaydın dosyanın seyri için kritik olduğunu belirten Kabaiş, delillerin kasıtlı olarak gizlendiğine işaret etti. Olayın bir cinayet olduğunun altını çizen baba Kabaiş, şu ifadeleri kullandı:

"Adalet Bakanlığı bize büyük bir umut verdi. Çalışmalar sürüyor. Kamera kaydının bilerek karartıldığını düşünüyorum. O kaydın çözülmesi soruşturma açısından çok önemli. Bu bir cinayet ve mutlaka aydınlatılacak."

BAZ SİNYALLERİ VE GÜZERGAH İÇİN ÖZEL CİHAZ DEVREDE

Soruşturmanın teknik takip boyutunda da yeni detaylar ortaya çıktı. Adalet Bakanlığı'nın teknik ekipman desteği sağladığını belirten baba Kabaiş, Rojin'in kaybolduğu güne ait iletişim trafiğinin mercek altına alındığını aktardı.

"Gereği neyse yapılıyor" diyen Kabaiş, bakanlığın gönderdiği cihazın işlevini şöyle anlattı:

"Adalet Bakanlığı dosya için bir cihaz gönderdi. Cihaz baz sinyallerini değerlendirecek, hangi güzergâhta, kimlerle sinyal verdiği tespit edilecek."