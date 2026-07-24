Aydın'da dünür aileler çatıştı: 1 ölü 6 yaralı

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi'nde saat 22.00 sıralarında Işık ve Demirtaş aileleri arasında henüz ayrıntıları netleşmeyen bir tartışma yaşandı. Edinilen bilgilere göre, kız alıp verme meselesi ve aile içi geçimsizlik, iki aile arasında gerginliğe neden oldu.

SİLAHLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Sözlü tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine taraflar arasında silahlı kavga başladı. Ateş edilmesi sonucu çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 6 KİŞİ YARALANDI

Kurşunların isabet etmesiyle yaralanan 7 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Umut Cabaş (38), doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Diğer 6 yaralının ise hastanelerde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 4 şüpheliyi gözaltına aldı. İki aile arasında yeni bir olay yaşanmaması için mahalle, hastane ve karakol çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)