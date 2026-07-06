Düğün salonunda silahlı çatışma: Sokak ortasında elinde tüfekle kaçtılar

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Osmaniye merkez Fakıuşağı Mahallesi Prof. Dr. Kazım Tülücü Bulvarı'nda bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Düğün sırasında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tarafların silah kullanmasıyla çatışmaya dönüştü. Salonun dışına taşan kavgada tüfekle açılan ateş sonucu Hüseyin Gönül ile birlikte 8 kişi yaralandı.

22 YAŞINDAKİ HÜSEYİN GÖNÜL KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 22 yaşındaki Hüseyin Gönül, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer 7 yaralının tedavileri ise sürüyor.

ELİNDE POMPALI TÜFEKLE SOKAKTA KAÇIŞ ANI KAMERADA

Olayın ardından şüphelilerin kaçış anları çevrede bulunan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, firari 2 şüphelinin motosikletle, elinde pompalı tüfek bulunan bir diğer şüphelinin ise yaya olarak sokak ortasında kaçtığı anlar yer aldı. Kameralara yansıyan pompalı tüfekli şüphelinin, emniyet güçleri tarafından gözaltına alınan şahıslar arasında olduğu belirtildi.

ÜÇ GÖZALTI, İKİ ŞÜPHELİ ARANIYOR

Polis ekipleri, silahlı çatışmaya karıştığı tespit edilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Motosikletle olay yerinden kaçtığı belirlenen ve kimlikleri araştırılan diğer 2 şüphelinin yakalanması için başlatılan geniş çaplı çalışma ise devam ediyor. (DHA)