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Halk TV Türkiye Antalya’da şaşırtan sıcaklık! Deniz suyu havadan daha sıcak

Antalya’da şaşırtan sıcaklık! Deniz suyu havadan daha sıcak

Antalya’da eylül ayının son günlerinde yaz havası etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklığının 25 derece ölçüldüğü kentte, Konyaaltı Sahili’nde deniz suyu sıcaklığı 27,8 dereceye ulaştı.

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Antalya’da şaşırtan sıcaklık! Deniz suyu havadan daha sıcak

Antalya’da sonbaharın son günlerine yaklaşılırken sıcak hava etkisini sürdürüyor. Kentte hava sıcaklığı 25 derece ölçülürken, deniz suyu sıcaklığının havadan daha yüksek olması sahillerde hareketliliği beraberinde getirdi.

KONYAALTI SAHİLİ’NDE DENİZ SUYU 27,8 DERECE

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Antalya şehir merkezinde hava sıcaklığı en düşük 22, en yüksek 28 derece olarak ölçüldü. Bulutlu havanın etkili olduğu kentte, Konyaaltı Sahili’nde deniz suyu sıcaklığı 27,8 dereceye ulaştı.

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Hafta sonunu sahilde değerlendirmek isteyen vatandaşlar Konyaaltı’na geldi. Sahile gelenlerden bazıları denize girerken, bazıları su sporları yaptı. Sahil bandında yürüyüş yapanlar da güzel havanın tadını çıkardı.

ANTALYA’NIN İLÇELERİNDE DENİZ SUYU KAÇ DERECE?

Antalya kıyılarında deniz suyu sıcaklıkları ilçelere göre farklılık gösterdi. Ölçümlerde en yüksek değer Alanya’da kaydedildi.

İşte Antalya’nın ilçelerindeki deniz suyu sıcaklıkları:

Alanya: 28,5 derece

Kemer: 28 derece

Konyaaltı: 27,8 derece

Finike: 27,2 derece

Kaş: 26,6 derece

Deniz suyu sıcaklıklarının 26 derecenin üzerinde seyretmesi, Antalya kıyılarında yaz havasının etkisini koruduğunu gösterdi.

Antalya’da şaşırtan sıcaklık! Deniz suyu havadan daha sıcak - Resim : 2

ANTALYA’DA SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Antalya’da sıcaklıkların yüksek seyretmesine rağmen yağış ihtimali de bulunuyor. Meteorolojik tahminlere göre, kentte gün boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir.

Hava sıcaklığının akşam saatlerinde 22 dereceye düşmesi beklenirken, vatandaşların dışarı çıkmadan önce güncel hava durumu tahminlerini takip etmesi öneriliyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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