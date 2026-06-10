Ali Mahir Başarır Halk TV'yi hedef alan Kılıçdaroğlu'na sert çıktı

Mutlak butlan kararıyla CHP'ye dönen Kemal Kılıçdaroğlu, grup toplantısında konuşma talebi ve çok sayıda kişiyi akredite etmesiyle başlayan kriz genel merkeze geçmesiyle son buldu. CHP Genel Merkezi'nde konuşma yapan Kılıçdaroğlu Halk TV'yi hedef aldı.

Kılıçdaroğlu'nun tepki çeken sözlerine bir yanıt da CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'dan geldi.

ALİ MAHİR BAŞARIR HALK TV'Yİ HEDEF ALAN KILIÇDAROĞLU'NA SERT ÇIKTI

TBMM'deki basın toplantısında konuşan Ali Mahir Başarır, Kılıçdaroğlu'nun mutlak butlan sürecinde ilk kez yayına çıktığı TGRT'ye teşekkür ettiğini hatırlatarak "3 yıldır bu kumpası yapan, iftiraları atan yayınları yapan TGRT'ye teşekkür edip Halk TV'yi hedef göstermek utanmazlıktır." dedi.

Genel merkezdeki konuşmasında "Ben sizi asla utandırmayacağım" diyen Kılıçdaroğlu'nun "geldiği noktayı" sert sözlerle eleştiren Ali Mahir Başarır, "Bundan daha fazla bizi utandıramazsın. Milletin, halkın kanallarına, basına, gazeteciye bunları söyleme. Onları hedef gösterme." dedi.

Ali Mahir Başarır Kılıçdaroğlu'na şu yanıtı verdi:

"Sen partine milletvekillerine bizlere tarihimize hakaret eden bir kanala teşekkür edeceksin. Ama Halk TV'ye de iftira atacaksın. Bunu asla ve asla kabul edemeyiz. Demokrasi adına utanç verici bir durumdur. Maalesef ki geldiği noktayı gösteriyor. Birileri bunu ona söyletiyor. Yazık. Kendisi adına utandım. Diyor ya ' Ben sizi asla utandırmayacağım', bundan daha fazla bizi utandıramazsın. En üst limittesin. Milletin, halkın, kanallarına, basına, gazeteciye bunları söyleme. Onları hedef gösterme."