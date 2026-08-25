Alevler hızla yayıldı: İki ev bir anda kül oldu!

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Artvin’in Şavşat ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişikteki diğer eve sıçradı. Ekiplerin ve çevredekilerin müdahalesiyle söndürülen yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.

YANGIN KISA SÜREDE YAN EVİ SARDI

Yangın, öğle saatlerinde Şavşat ilçesine bağlı Erikli köyünün Agara Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyüyerek evin yanında bulunan diğer yapıya sıçradı. Yangının çevrede fark edilmesinin ardından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

2 EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çevredekilerin de müdahalesiyle yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında iki ev kullanılamaz hale gelirken, yapılarda hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)