Halk TV Canlı Yayın
Halk TV Türkiye 5 katlı binada korkutan yangın! Alevler tüm çatıyı sardı

5 katlı binada korkutan yangın! Alevler tüm çatıyı sardı

Bartın'da 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Alevler gök yüzüne yükselirken, bina sakinleri ile mahalleli büyük panik yaşadı. Korkutan yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.

Halk TV sizin sesiniz! Tıklayın güvenilir kaynağınıza ekleyin
5 katlı binada korkutan yangın! Alevler tüm çatıyı sardı

Bartın'ın Amasra ilçesinde 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Gök yüzüne yükselen alevler, ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken, bina sakinleri ile mahalleli büyük korku yaşadı. Yangında binanın çatısı hasar gördü.

5 katlı binada yangın! Bir kişinin cansız bedeni bulundu5 katlı binada yangın! Bir kişinin cansız bedeni bulundu

ALEVLER ÇATIYI SARDI

Bartın'ın Amasra ilçesi Kum Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın çatısında, saat 18.30 sıralarında yangın çıktı.

Binanın çatısından yükselen alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüyen alevler, çatıyı sardı.

EKİPLERİN MÜDAHALESİ FACİAYI ÖNLEDİ

Yangına, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'na bağlı itfaiye ekipleri de destek verdi.

Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi alırken, çatıya merdiven uzatan ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Binanın çatısı, yangında büyük hasar gördü.

Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
Bartın Yangın İtfaiye
Halk TV
Künye Reklam İletişim
App Store'dan İndir
Google Play'den İndir
Copyright © 2026Halk TV Tüm Hakları Saklıdır Haber Yazılımı: BilginPro