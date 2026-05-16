5 katlı binada korkutan yangın! Alevler tüm çatıyı sardı
Bartın'da 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Alevler gök yüzüne yükselirken, bina sakinleri ile mahalleli büyük panik yaşadı. Korkutan yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü.
ALEVLER ÇATIYI SARDI
Bartın'ın Amasra ilçesi Kum Mahallesi'ndeki 5 katlı binanın çatısında, saat 18.30 sıralarında yangın çıktı.
Binanın çatısından yükselen alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüyen alevler, çatıyı sardı.
EKİPLERİN MÜDAHALESİ FACİAYI ÖNLEDİ
Yangına, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı'na bağlı itfaiye ekipleri de destek verdi.
Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi alırken, çatıya merdiven uzatan ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Binanın çatısı, yangında büyük hasar gördü.
Yangının çıkış nedenin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. (DHA)