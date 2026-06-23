1 milyar dolarlık ‘kara para’ ile Merkez Bankası’nı dolandırdılar!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma dosyasında dikkat çeken detaylar yer alıyor. Anılan soruşturmada 36 kişi için gözaltına alınmıştı. Bu kişilerden 20’si halen tutuklu durumda. Altun Gold Kıymetli Madenler AŞ’nin sahibi Onur Altunbaş ile bu kişinin yakınları Uğur Altunbaş, İbrahim Altunbaş, Cem Altunbaş tutuklu olan isimler arasında.

BANKACI DA DEMİR TÜCCARI DA DOSYADA

Bu kişilerin yanı sıra Kocaeli’de kurulu Çelik Konstrüksiyon Yapı AŞ’nin Orhan Vuran, Antalya merkezli Muti Demir’in sahibi Ayhan Muti ve eski bankacı Halil İbrahim Çatalbaş tutuklular arasında. Dosyanın ihbarcısı olan YSR Global Demir Çelik’in sahibi Yaşar Durmaz ile bu kişinin eski eşi Ceylan Akın dosyada tutuksuz şüpheli konumda. Deniz Group AŞ’nin sahibi Deniz Kozak ise firari konumda.

Ceylan Akın ile eski eşi Yaşar Durmaz, dosyanın şüphelileri arasında.

KAYNAĞI BELİRSİZ 1 MİLYAR DOLAR GETİRDİLER

Soruşturma dosyasına göre, şüpheliler iki ayrı yol kullanarak kamuyu yüklü miktarda zarara uğrattı. Bu yollardan ilki, yurt dışında kaynağı belirsiz 1 milyar dolara yakın paranın Türkiye’ye getirilmesi oldu. Söz konusu paranın 150 milyon doları Türkmenistan ve Kırgızistan’dan fiziki olarak, kalan kısmı ise farklı ülkelerden banka yoluyla getirildi. Getirilen paralar, bir dizi firma ve şahıs hesabından dolaştırılarak sisteme sokuldu.

İsmail Efe Eker.

VURGUN 300 MİLYONU AŞIYOR

Şüphelilere ait firmalar, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığının 8 Ocak 2026 tarihli raporuna göre usulsüz olarak olarak Merkez Bankası’ndan 222 milyon lira döviz dönüşüm desteği aldı. Söz konusu paranın 140 milyonu Ata Deniz Metal Çelik AŞ, 73 milyonu Deniz Sera San., 9 milyonu ise Çelik Konstrüksiyon Yapı AŞ tarafındın alındı. Bu süreçte, yüklü miktarda hayali ihracat da yapıldı. Bu sayede de 94 milyon lira da haksız KDV iadesi alındı. Bu paranın 47 milyon 430 bini Ata Deniz Metal, 46 milyon 800 bin lira ise Çelik Konstrüksiyon AŞ tarafından alındı. Bu süreçte, 9 milyar liralık da sahte fatura düzenlendi.

Deniz Kozak, firari konumda.

UĞUR URAS’IN ŞİRKETİNİ DE İHBAR ETTİ

Soruşturma dosyasına göre, kamunun 300 milyon liradab fazla zarara uğratıldığı süreçte aktif konumda yer alan isimler Onur Altunbaş, Yaşar Durmaz, Deniz Kozak ile Orhan Vuran oldu. Bu kişiler ve şirketlerin yanı sıra Uğur Uras’a ait 400 milyon TL sermayeli Uğuras Kıymetli Madenler AŞ ile büyük bir holdinge bağlı döviz şirketinin de bu süreçte aktif bir rol aldığı kaydediliyor. Anılan döviz şirket ile, dosyanın şüphelileri ve tedbir kararı verilen firmalar arasında 1 milyar lirayı bulan bir para transferinin olduğu anlaşıldı. Şüpheli Yaşar Durmaz’ın, Uğuras Kıymetli Madenler şirketi ile ilgili de ihbar başvurusunda olduğu anlaşıldı. Söz konusu şirkete ilişkin vergi incelemesinin sürdüğü öğrenildi.

Ayhan Muti tutuklu durumda.

“YÜKSEK PARA İŞİ BENİ KORKUTUYOR!”

Geçen 13 Şubat günü yapılan operasyon öncesi şüphelilere yönelik teknik takip kararlarının da devrede olduğu anlaşıldı. Tutuklanan demir toptancısı Ayhan Muti, Yaşar Durmaz ile olan bir yazışmasında, şirketine gönderilen 74 milyon liralık transfer için “Abi vallahi bu yüksek para işi beni korkutuyor” diyor. Ayhan Muti, operasyondan 2 hafta önce, 27 Ocak günü B. K. isimli bir kişi ile yaptığı bir görüşmede, hem kendisinin hem babasının tutuklanabileceğini ifade ediyor. Muti, aynı gün A. Ç. isimli bir kişi ile yaptığı görüşmede ise, Türkiye’ye 2 milyar dolar kaynağı belirsiz paranın getirildiğini ifade ediyor.

Orhan Vuran da tutuklandı.

İHBARDAN ÖNCE YÜKLÜ MİKTARDA PARA İSTEDİ

Öte yandan, soruşturmanın ihbarcısı konumunda yer alan Yaşar Durmaz’ın, hakkında şikâyette bulunduğu kişilerden para talebinde bulunduğu da anlaşıldı. Durmaz’a yönelik suç duyurularında bu kişinin 35 milyon lira talebinde bulunduğu kaydedildi. Soruşturma ile tedbir kararı uygulanan Deniz Sera Sanayi şirketinde 4 yıl idari müdür olarak çalışan Durmaz’ın şantajla para talebinde bulunduğu isimler arasında firari konumdaki Deniz Kozak ile tutuklu Onur Altunbaş’ın olduğu anlaşıldı. Bir dizi hayali ihracat işleminde rol alan Türkmenistanlı Bezirgen Shayymov’un da Yaşar Durmaz ile ortak hareket ettiği kaydedildi.

Soruşturmanın kilit ismi Onur Altunbaş.