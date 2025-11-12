Zorbay Küçük soluğu kız arkadaşının yanında aldı: Sakiler'le eğlendi

Yayınlanma:
Genç hakem Zorbay Küçük, hakkındaki idari tedbirin kalkmasını kız arkadaşıyla birlikte Sakiler grubunun şarkılarıyla eğlenerek kutladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun bahis oynayan hakemler listesinde adını açıkladığı Zorbay Küçük, oynadığı iddiasını reddetmiş, savcılığa başvurarak suç duyurusunda bulunmuştu.

Küçük, bahis oynamadığını, hesap açmadığını belirterek, hakkında sahte hesap açıldığını bildirmişti.

Necip Uysal'ı Zorbay Küçük aramış: "Misli'ye gir!"Necip Uysal'ı Zorbay Küçük aramış: "Misli'ye gir!"

Türkiye Futbol Federasyonu da Zorbay Küçük'un adına kimlik numarasıyla sahte hesap açıldığını, telefon numarası ve banka bilgilerinin kendisine ait olmadığını teyit etmişti.

KEYFİ YERİNE GELDİ

Zorbay Küçük, TFF'nin hakkındaki tedbiri kaldırmasının ardından kız arkadaşı ve dostlarıyla birlikte eğlence mekanına giderek Sakiler grubunun şarkılarıyla eğlendi.

whatsapp-image-2025-11-12-at-09-10-55.jpeg

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın haberine Boaz Live’da arkadaşlarıyla bir araya gelen Zorbay Küçük, zor günleri geride bırakmak istercesine keyifli halleriyle dikkat çekti.

whatsapp-image-2025-11-12-at-09-10-35.jpeg

Üstündağ'ın yazısında "Hakemlik kariyerinde yeni bir sayfa açmak isteyen genç hakem, belli ki sahalara moralli bir dönüş yapmaya hazırlanıyor" ifadesi kullanıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

