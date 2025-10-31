Zorbay Küçük krizi: TFF'nin başı büyük derde girecek

Zorbay Küçük krizi: TFF'nin başı büyük derde girecek
Yayınlanma:
Disipline sevk edilen Zorbay Küçük, savcılığa giderek şikayetçi oldu. Küçük, bahis hesabının kendisinden habersiz açıldığını dile getirdi. Küçük'ün haklı olması halinde ne yapılacağı tartışma konusu oldu.

Bahis oynadığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edilen Zorbay Küçük, adliyeye giderek şikayetçi oldu.

“HİÇBİR SPOR DALIYLA İLGİLİ BAHİS OYNAMADIM”

Bahis hesabını kendisinin açmadığını vurgulayan Zorbay Küçük, "Hakemlik kariyerim boyunca ve öncesinde hiçbir bahis sitesine üye olmadım, hesap açmadım ve hiçbir spor dalıyla ilgili bahis oynamadım” sözlerini sarf etti.

5e5ce79218c7732894642109.webp

HESABI BAŞKASI AÇTI İDDİASI

Zorbay Küçük’ün TC’si ile açılan hesabın S…ig H….inov adında Azeri biri tarafından açıldığı, İBAN hesabının bu kişiye ait olduğu iddiaları gündeme geldi.

Bahisçi hakem kendi maçına oynadı: Yatırdığı paranın 10 katını kazandıBahisçi hakem kendi maçına oynadı: Yatırdığı paranın 10 katını kazandı

“BU İŞ ÇOCUK OYUNCAĞI DEĞİL”

Zorbay Küçük’ün aklanması halinde ne olacağını soran Ömer Faruk Ünal, Türkiye Gazetesi’ndeki yazısında "Şimdi; Zorbay Küçük, bu işten iddia edildiği gibi aklanırsa TFF ve MHK bunun hesabını nasıl verecek? Bu iş çocuk oyuncağı değil, "pardon, yanlışlık olmuş" denilecek bir konu değil” dedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

