Zeynep Sönmez dünya 12.'sini tanımadı
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Çin Açık'ta 3. turda. Kariyerinde ilk kez klasmanda ilk 20'deki rakibini yenen milli sporcu, WTA 1000 turnuvalarında da ilk kez 3. tura çıkma başarısını gösterdi.

Çin Açık Tenis Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcu Zeynep Sönmez, Danimarkalı Clara Tauson'ı 2-1 yenerek 3. tura yükseldi.

Başkent Pekin'de düzenlenen Kadınlar Tenis Birliği (WTA) 1000 serisi turnuvasının ikinci turunda Zeynep Sözmez, 10 numaralı seribaşı Tauson ile karşılaştı.

Rakibini 6-4, 2-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 mağlup eden milli sporcu, kariyerinde ilk kez dünya klasmanında ilk 20'de yer alan bir rakibini yenerken WTA 1000 turnuvalarında da ilk kez 3. tura çıkma başarısını gösterdi.

Zeynep Sönmez, üçüncü turda Rus Anastasia Potapova ile karşılaşacak.

23 YAŞINDA BÜYÜK BAŞARI

Zeynep Sönmez, 30 Nisan 2002 tarihinde İstanbul’da doğdu. Küçük yaşta tenise başlayan Sönmez, kısa sürede ulusal ve uluslararası arenada dikkat çekici başarılar elde ederek Türkiye’yi dünya tenis sahnesinde temsil etmeye devam ediyor.

