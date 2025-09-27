Milli takım sualtına iniyor: Hedef İspanya

Yayınlanma:
Geçen yıl Arnavutluk'tan madalya ile dönen Sualtı Görüntüleme Milli Takımı'nın hedefi İspanya'da dünya şampiyonluğu.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Sualtı Görüntüleme Teknik Kurul Başkanı Mustafa Emre Kolbakır, Dünya Sualtı Görüntüleme Şampiyonası'nda geçen yıl kazanılan başarıyı tekrar etmek istediklerini söyledi.

TSSF tarafından Fethiye'de düzenlenen Altın Palet Türkiye Sualtı Görüntüleme Şampiyonası'nı takip eden Kolbakır, Türkiye Şampiyonası'nın ardından İspanya'da düzenlenecek, Dünya Sualtı Sporları Konfederasyonunun (CMAS) organize ettiği Dünya Sualtı Görüntüleme Şampiyonası'na katılacaklarını kaydetti.

Milli takım Kastamonu'dan gövde gösterisi yaptıMilli takım Kastamonu'dan gövde gösterisi yaptı

Sualtı Görüntüleme Milli Takımı'nın uluslararası anlamda güzel başarılara imza attığını dile getiren Kolbakır, "Geçen sene Arnavutluk'ta düzenlenen Dünya Sualtı Görüntüleme Şampiyonası'nda 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya alarak şanlı bayrağımızı dalgalandırdık. İstiklal Marşı'mızı orada okuttuk. Bu sene de inşallah İspanya'da bunu başaracağız, buna inanıyoruz." dedi.

Kolbakır, milli takım ile teknik heyetin Dünya Sualtı Görüntüleme Şampiyonası'na çok iyi hazırlandığını, kürsü için tüm gayreti göstereceklerini dile getirdi.

"HAZIRIZ" MESAJI

Dünya Sualtı Görüntüleme Şampiyonası'na fotoğraf ve video dalında ikişer sporcu ile katılacaklarını belirten Kolbakır, "Burada düzenlediğimiz Altın Palet Türkiye Sualtı Görüntüleme Şampiyonası, bir anlamda Dünya Şampiyonası'na da hazırlık oluyor. Bizim şampiyonada video ve fotoğraf dalında koyduğumuz tüm kurallar, Dünya Şampiyonası'nda da geçerli. Sporcularımız son derece hazır. Motivasyonumuz ve enerjimiz yüksek. Her şey mükemmel şekilde gidiyor. İnşallah Dünya Şampiyonası'nda başarılı olacağız." diye konuştu.

ZAMANLA YARIŞIYORLAR

Su altında en iyi görseli çekmek için zamanla yarış olduğunu, 90 dakikayı aşan kişilerin yarıştan diskalifiye edildiğini anlatan Kolbakır, kuralın yurt dışında da geçerli olduğunu söyledi.

Su altında ortamın çok değişken olduğunu aktaran Kolbakır, "Su altında görsel çekenlerin bulunduğu ortam karadan çok çok daha zor. Su altında bir balık çekersiniz. Bu balığın gelip size poz verme imkanı yoktur. Saniyeler, milisaniyelerle yarışılır. Koşullar çok değişkendir. Akıntıya mazur kalabilirsiniz, fiziki şartlar çok zor olabilir." ifadelerini kullandı.

Kolbakır, fotoğraf ve video anlamında sanatsal bir eser ortaya çıkarma çabası içerisinde olurken aynı zamanda büyük bir efor harcayarak doğayla da mücadele ettiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

