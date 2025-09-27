Milli takım Kastamonu'dan gövde gösterisi yaptı

Avrupa U19 Boks Şampiyonası, 29 Eylül-9 Ekim tarihleri arasında Çekya’nın Ostrava kentinde düzenlenecek. Türkiye, şampiyonaya Erkek ve Kadın milli takımları düzeyinde katılım gösterecek. Organizasyon öncesinde 4 aydır kampta olan Genç Kadın Boks Milli Takımı, şampiyona hazırlıklarını Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi’nde yoğun tempoda sürdürüyor.

YÜKSEK TEMPODA ÇALIŞMA

Yüksek tempoda hazırlıklarına devam eden Ay-yıldızlılarda; başantrenör Baykan Arslan, antrenör Büşra Özkan, Avrupa ve dünya şampiyonlukları bulunan Havvanur Kethüda ve Avrupa ve Dünya şampiyonu Yoncagül Yılmaz, kamp sürecini ve şampiyona hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Yoğun geçen kamp sürecinin faydalarını şampiyonada göreceklerini ifade eden milli sporcu Havvanur Kethüda, “Avrupa'ya hazırız, zaten çok iyi hazırlandık. Kampımız çok verimli geçti bizim için. Takımla beraber Avrupa'da en iyi madalyaları almak istiyoruz. İnşallah altın madalyayla dönmek nasip olur. Hocalarımızla da aramız çok iyi, idmanlarımız eğlenceli geçiyor, herkes çok mutlu. Gençler Avrupa şampiyonu olmak istiyorum. İlerleyen süreçte U23'te ve büyüklerde Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonu olmak istiyorum. Ailem her zaman arkamda durdu ve destek oldular. Onlara çok teşekkür ederim. Özellikle Trabzon Spor Kulübü'ne de çok teşekkür ederim. Her zaman desteklediler beni” diye konuştu.

Milliler 4 aydır kamptalar

BAYKAN ARSLAN: KADIN BOKSUNDA SÖZ SAHİBİYİZ

Türkiye’nin kadın boksunda dünyada söz sahibi olduğunu belirten başantrenör Baykan Arslan, “Büyüklerde olduğu gibi gençlerde de aynı şekilde dünyada söz sahibi bir takımız. Takımımızda dünya ve Avrupa şampiyonu, Avrupa 2’ncisi ve 3’üncüsü birçok sporcu var. Şu an en az 2-3 altın olmak üzere, 4 veya 5 madalya hedefliyoruz. Aslında biz 7 madalya düşünüyoruz ama biraz mütevazilik yapmak istiyoruz. Türk boksu, gün geçtikçe yukarı çıkmaktadır. Altyapılarımızın da çok ciddi çıkışları var. Hayatlarında özgüven ve yaşam kalitesinde çok ciddi katkılar sağlayan boks branşına tüm gençlerimizi, çocuklarımızı ve ailelerimizi, davet ediyorum” dedi.

"ALTIN MADALYA BEKLİYORUZ"

Takım antrenörlerinden Büşra Özkan ise kamp sürecinin olumlu geçtiğini söyleyerek, “Hem mental olarak hem antrenman olarak iyi hazırlandık. Sporcularımız şu an hepsi gayet güzel bir antrenman programından geçti. Güç kampı ile başladık. Daha sonrasında hazırlık kamplarımız devam etti. Teknik ve taktiğe yönelik çalışmalarımızla devam ettik. Önümüzdeki turnuvada sporcularımızın hepsinin altın madalya almasını bekliyoruz. Önemli olan da takım olarak şampiyon olmamız” ifadelerini kullandı.

YONCAGÜL YILMAZ: UMARIM TEKRAR ALTIN MADALYA ALIRIM

2025 Dünya şampiyonu milli sporcu Yoncagül Yılmaz, altın madalya için çalıştıklarını dile getirdi. Yılmaz, “Umarım tekrar altın madalya alırım. Güç kampıyla başladık hocamın da dediği gibi. Güçlendik. Kondisyonumuz, tekniğimiz ve taktiğimiz çok iyi durumda. Madalyalarla ülkemize döneceğiz” dedi.