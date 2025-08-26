Zeynep Sönmez 9 yıl sonra başardı

Zeynep Sönmez 9 yıl sonra başardı
Yayınlanma:
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, ABD Açık'ta ikinci tura yükseldi.

Zeynep Sönmez, ABD Açık Kadınlar Tenis Turnuvası'nın ilk turunda ev sahibi ülkeden Katie Volynets'i 2-0 yenerek ikinci tura yükseldi.

Dünya klasmanının 81'inci basamağındaki Zeynep, New York kentinde düzenlenen sezonun son grand slam turnuvasında dünya 109 numarası Volynets ile karşılaştı.

2-0 KAZANDI! 2. TURA ÇIKTI

Sert zemindeki mücadeleyi 6-3 ve 6-4'lük setlerle 2-0 kazanan Zeynep, bir üst tura yükseldi.

9 YIL SONRA BAŞARDI

Zeynep, 2016'da ABD Açık'ta ikinci tura çıkan Çağla Büyükakçay'dan 9 yıl sonra bu başarıyı tekrarlayan ilk Türk kadın tenisçi oldu.

RAKİBİ BUGÜN BELLİ OLACAK

Kariyerinde ilk kez ABD Açık ana tablosunda yarışan milli sporcu, ikinci turda Katie Boulter-Marta Kostyuk maçının galibiyle karşılaşacak.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

