Zeydan Karalar'ın Orkun Kökçü'ye yazdığı mektup ortaya çıktı: Cezaevinden yolladı
CHP'li tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Beşiktaşlı futbolcu Orkun Kökçü'ye sitem dolu bir mektup yazdı.
Karalar, cezaevinde kaleme aldığı mektupta Kökçü'ye yönelik "Bu nasıl profesyonellik?" ifadelerini kullandı.
ORKUN KÖKÇÜ FENERBAHÇE DERBİSİNDE KIRMIZI KART GÖRMÜŞTÜ
2 Kasım Pazar günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde siyah beyazlı ekip maça hızlı bir başlangıç yapmış ve 22'nci dakikada durumu 2-0'a getirmişti.
Golden yalnızda 4 dakika sonra Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Orkun Kökçü, Fenerbahçeli Edson Alvarez'e yönelik sert müdahalesi sonrası kırmızı kart görmüştü.
Kökçü'nün ardından siyah beyazlı ekibin teknik direktörü Sergen Yalçın da kırmızı kart görmüştü. Gelen iki kırmızı kartın ardından Fenerbahçe, siyah beyazlı ekip karşısında durumu 2-0'dan 3-2'ye getirerek deplasmandan 3 puanla ayrılmıştı.
ZEYDAN KARALAR CEZAEVİNDEN MİLLİ FUTBOLCUYA MEKTUP GÖNDERDİ
Temmuz ayından bu yana Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, gördüğü kırmızı kart nedeniyle Beşiktaşlı milli furbolcu Orkun Kökçü'ye sitem dolu bri mektup kaleme aldı.
Karalar cezaevinden yazdığı mektupta, Kökçü'ye şu ifadelerle seslendi:
- "Orkun Kökçü, Daha sezonun başı, iki kırmızı kart. Fenerbahçe'ye karşı 2-0 öndesin ve kırmızı kart görüyorsun. Bu nasıl profesyonellik? Binbir heyecanla transfer edildin. Yazık değil mi taraftara? Olmaz olmaz olmaz."