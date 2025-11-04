Orkun Kökçü: Hakkınızı helal edin

Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbide kırmızı kart gören Orkun Kökçü'nün maçtan sonraki konuşmaları ortaya çıktı.

Beşiktaş, Fenerbahçe ile oynadığı derbide 2-0 öndeyken, kaptan Orkun Kökçü rakibine sert girdiği için kırmızı kart görmüştü.

Orkun'un atılmasıyla 10 kişi kalan siyah beyazlı takım sahadan 3-2 mağlup ayrılmıştı.

Bu yenilgiden sonra Orkun Kökçü sert bir şekilde eleştirilirken, yenilginin sorumluluğu da kendisine yüklenmişti.

Orkun Kökçü'nün maçtan sonraki konuşmaları ortaya çıktı.

Sabah'taki habere göre maçın ardından soyunma odasına inen başkan Serdal Adalı ile görüşen Orkun'un helallik istediği ileri sürüldü ve "Takım kaptanı olarak böyle bir hata yapmamalıydım. Çok üzgünüm, özür dilerim" dediği ileri sürüldü.

Orkun'un yöneticiler, teknik ekip, takım arkadaşları ve kulüp personelinden de helallik istediği haberde yer aldı.

ORKUN'UN KIRMIZI KART RAPORU

PFDK Orkun Kökçü kararını verdiPFDK Orkun Kökçü kararını verdi

Orkun Kökçü, Hollanda'nın Feyenoord ve Portekiz'in Benfica takımlarında 273 maçta forma giydi.

Sadece Feyenoord'ta oynarken 1 kez kırmızı kart gören 24 yaşındaki oyuncu Beşiktaş'ta ise 15 maçta 2 kez kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Orkun, Süper Lig'de bu sezon şu ana kadar en çok kırmızı kart gören oyuncu oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

