Zeki Murat Göle kimdir?

Zeki Murat Göle, 26 Eylül 1979 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi.

Futbolun mutfağından gelen, altyapıdan A takıma kadar Fenerbahçe’nin birçok kademesinde görev almış olan Göle, kulüp içinde istikrarın ve sadakatin sembol isimlerinden biri olarak tanınıyor.

Eğitim ve lisans: 1998–2004 / Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu.

UEFA Pro Lisansı: Avrupa’nın en üst düzey teknik direktörlük lisansına sahip.

Zeki Murat Göle Fenerbahçe'nin en deneyimli isimlerinden

Fenerbahçe kariyeri:

Zeki Murat Göle, 2007 yılında Fenerbahçe Futbol Okulu’nda göreve başladı.

Ardından kulübün çeşitli yaş gruplarındaki takımlarında teknik sorumlu ve antrenör olarak görev aldı:

U18 Takımı Antrenörü

A2 Takımı Antrenörü

U16 ve U17 Takımları Teknik Sorumlusu

A takımdaki görevleri:

2014 yılından itibaren Fenerbahçe A Takımı’nda yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Göle, birçok teknik direktörle birlikte çalıştı. Bu süreçte kulübün geçici teknik direktörlük görevini de üstlendiği iki maç bulunuyor.

Çalıştığı Teknik Direktörler ve Maç Sayıları:

İsmail Kartal / 70

Jorge Jesus / 52

Erol Bulut / 34

Vítor Pereira / 25

Emre Belözoğlu / 10

Tahir Karapınar / 9

Joao de Deus / 2

Göle, saha kenarında sakin duruşu ve oyuncularla kurduğu güçlü iletişimle biliniyor. Taktiksel esnekliği, altyapıdan gelen oyunculara olan ilgisi ve kulüp kültürüne olan bağlılığı, onu Fenerbahçe için vazgeçilmez bir figür haline getiriyor.