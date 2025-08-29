Zeki Murat Göle kimdir?

Zeki Murat Göle kimdir?
Yayınlanma:
Fenerbahçe'de Mourinho'nun ayrılığı sonrası Sarı Lacivertli takımın başına geçen Zeki Murat Göle uzu n yıllardır camiada görev yapıyor.

Zeki Murat Göle, 26 Eylül 1979 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi.
Futbolun mutfağından gelen, altyapıdan A takıma kadar Fenerbahçe’nin birçok kademesinde görev almış olan Göle, kulüp içinde istikrarın ve sadakatin sembol isimlerinden biri olarak tanınıyor.

Eğitim ve lisans: 1998–2004 / Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu.

UEFA Pro Lisansı: Avrupa’nın en üst düzey teknik direktörlük lisansına sahip.

zeki-murat-gole.webp
Zeki Murat Göle Fenerbahçe'nin en deneyimli isimlerinden

Fenerbahçe kariyeri:

Zeki Murat Göle, 2007 yılında Fenerbahçe Futbol Okulu’nda göreve başladı.
Ardından kulübün çeşitli yaş gruplarındaki takımlarında teknik sorumlu ve antrenör olarak görev aldı:

U18 Takımı Antrenörü

A2 Takımı Antrenörü

U16 ve U17 Takımları Teknik Sorumlusu

A takımdaki görevleri:

2014 yılından itibaren Fenerbahçe A Takımı’nda yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Göle, birçok teknik direktörle birlikte çalıştı. Bu süreçte kulübün geçici teknik direktörlük görevini de üstlendiği iki maç bulunuyor.

Çalıştığı Teknik Direktörler ve Maç Sayıları:

İsmail Kartal / 70

Jorge Jesus / 52

Erol Bulut / 34

Vítor Pereira / 25

Emre Belözoğlu / 10

Tahir Karapınar / 9

Joao de Deus / 2

Göle, saha kenarında sakin duruşu ve oyuncularla kurduğu güçlü iletişimle biliniyor. Taktiksel esnekliği, altyapıdan gelen oyunculara olan ilgisi ve kulüp kültürüne olan bağlılığı, onu Fenerbahçe için vazgeçilmez bir figür haline getiriyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Spor
Yılmaz Vural Fenerbahçe için telefona sarıldı: Ali beeeyy merhaba
Yılmaz Vural Fenerbahçe için telefona sarıldı: Ali beeeyy merhaba
Son dakika | Fenerbahçe'de transfer: Resmi açıklama geldi
Son dakika | Fenerbahçe'de transfer: Resmi açıklama geldi
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde kaç puan toplayacağını açıkladı
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde kaç puan toplayacağını açıkladı