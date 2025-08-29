Zeki Murat Göle kimdir?
Zeki Murat Göle, 26 Eylül 1979 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi.
Futbolun mutfağından gelen, altyapıdan A takıma kadar Fenerbahçe’nin birçok kademesinde görev almış olan Göle, kulüp içinde istikrarın ve sadakatin sembol isimlerinden biri olarak tanınıyor.
Eğitim ve lisans: 1998–2004 / Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu mezunu.
UEFA Pro Lisansı: Avrupa’nın en üst düzey teknik direktörlük lisansına sahip.
Fenerbahçe kariyeri:
Zeki Murat Göle, 2007 yılında Fenerbahçe Futbol Okulu’nda göreve başladı.
Ardından kulübün çeşitli yaş gruplarındaki takımlarında teknik sorumlu ve antrenör olarak görev aldı:
U18 Takımı Antrenörü
A2 Takımı Antrenörü
U16 ve U17 Takımları Teknik Sorumlusu
A takımdaki görevleri:
2014 yılından itibaren Fenerbahçe A Takımı’nda yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Göle, birçok teknik direktörle birlikte çalıştı. Bu süreçte kulübün geçici teknik direktörlük görevini de üstlendiği iki maç bulunuyor.
Çalıştığı Teknik Direktörler ve Maç Sayıları:
İsmail Kartal / 70
Jorge Jesus / 52
Erol Bulut / 34
Vítor Pereira / 25
Emre Belözoğlu / 10
Tahir Karapınar / 9
Joao de Deus / 2
Göle, saha kenarında sakin duruşu ve oyuncularla kurduğu güçlü iletişimle biliniyor. Taktiksel esnekliği, altyapıdan gelen oyunculara olan ilgisi ve kulüp kültürüne olan bağlılığı, onu Fenerbahçe için vazgeçilmez bir figür haline getiriyor.