Zeki Çelik İngiltere'yi karıştırdı

Roma formasıyla dikkatleri üzerine çeken milli sağ bek Zeki Çelik, Arsenal, Liverpool, Chelsea, Manchester United ve Manchester City’nin transfer listesine girdi. İngiliz basını Türk yıldız için "Zeki Çelik İngiltere'yi karıştırdı" yorumunda bulundu. İşte detaylar...

Milli futbolcu Zeki Çelik, Serie A’da Roma formasıyla sergilediği başarılı performansla Avrupa devlerinin radarına girdi. Daha önce Real Madrid ve Juventus ile anılan 28 yaşındaki sağ bek için bu kez İngiltere’nin en büyük kulüpleri devreye girdi.

Team Talk’ta yer alan habere göre; Arsenal, Liverpool, Chelsea, Manchester United ve Manchester City, Zeki Çelik’i kadrosuna katmak istiyor. Ocak ayından itibaren başka kulüplerle ön sözleşme imzalayabilecek olan milli oyuncu için İngiliz ekipleri şimdiden şartları araştırmaya başladı. Transfer sürecinin önümüzdeki haftalarda netleşmesi bekleniyor.

ROMA DEVAM ETMEK İSTİYOR AMA...

Roma ise formunun zirvesinde olan Zeki Çelik ile yola devam etmek istiyor. İtalyan ekibi, milli oyuncuyla sözleşme yenileme görüşmelerini sürdürüyor. Ancak Zeki Çelik, karar verme aşamasında aceleci davranmak istemiyor.

ADA YOLCUSU MU?

28 yaşındaki sağ bek, hem Roma’nın teklifini hem de İngiliz devlerinin ilgisini değerlendiriyor. Önümüzdeki dönemde verilecek karar, milli oyuncunun kariyerinde yeni bir sayfa açabilir.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

