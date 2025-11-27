Milli Takım İzlanda'ya 2-1 yenildi

Yayınlanma:
U15 Kız Millî Takımımız, UEFA Gelişim Turnuvası’ndaki üçüncü maçında İzlanda’ya 2-1 mağlup oldu.

İngiltere’de düzenlenen UEFA Gelişim Turnuvası’nda mücadele eden U15 Kız Millî Takımımız, İzlanda karşısında sahadan son dakika golüyle mağlup ayrıldı. Genç oyuncuların gelişimi için büyük önem taşıyan turnuvada millilerimiz, rakibine dirençli bir oyun sergilese de galibiyete ulaşamadı.

1-0 ÖNE GEÇTİK

Karşılaşma, İngiltere Futbol Federasyonu’nun milli takım tesisleri St. George’s Park’ta oynandı. Millilerimiz, 16. dakikada Duru Çınar’ın attığı golle öne geçti. Ancak İzlanda, 64. dakikada Ölof Margret Marvinsdottir ve uzatma dakikalarında Marget Viktoria Hardardottir’in golüyle maçı çevirdi.

Milliler 3 maçta 15 gol yedi

3 MAÇTA 15 GOL YEDİK

Türkiye, turnuvada daha önce Almanya’ya 9-0 ve İngiltere’ye 4-1 yenilmişti. İzlanda karşısında da sahadan mağlup ayrılan millilerimiz, turnuvayı puansız tamamladı. Ay Yıldızlılar 3 maçta kalesinde 15 gol gördü.

MİLLİLER YURDA DÖNÜYOR

U15 Kız Millî Takımımız, bugün Türkiye’ye dönecek. Teknik ekip, genç oyuncuların bu turnuvada edindiği tecrübelerin gelecekteki gelişimleri için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

