Milli sporcu rakiplerine bunu yapıyormuş: Onlar da "Vay be elemana bak" diyorlarmış

Yayınlanma:
Dünya şampiyonu halterci Muhammed Furkan, rakiplerine uyguladığı taktiği açıkladı.

Dünya şampiyonu milli halterci Muhammed Furkan Özbek, Norveç'te Büyükler Dünya Halter Şampiyonası'nda rekor kırarak altın madalya kazanırken, rakipleri üzerinde algı yarattığını söyledi.

Muhammed Furkan, Gazi Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geldi ve soruları yanıtladı.

Norveç'teki Dünya Halter Şampiyonası'ndaki 324 kiloluk rekor kaldırışında sağ arka adalesini yırtmasına rağmen o an vazgeçmediğini anlatan Muhammed Furkan Özbek, rakipleri hakkında da "Aralarında beni değerlendirdiklerini ve konuştuklarını biliyorum. Onların çekindiği ve benim hakkımda plan yaptıkları bir konuma geldim. Yarışmada rakiplerimin üzerlerine de oynuyorum. Yabancı rakiplerime şarkı söylerim. Onlarda 'vay be elemana bak, biz burada sıkıntıya girerken şarkı söylüyor' algısı yaratıyorum." diye konuştu.

"İRADE BU İŞİN EN ÖNEMLİ NOKTASI"

Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Muhammed Furkan, halterin sabır gerektirdiğini vurgulayarak "İrade, bu işin en önemli noktası. İradenizin ve inancınızın olması gerekiyor. Dünya şampiyonasına gitmeden önce de aynısını düşündüm. Her zaman kendime 'ben şampiyon olacağım' dedim. Bir yerden sonra ben de inanmaya başladım." ifadelerini kullandı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

