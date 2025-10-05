Muhammed Furkan Özbek dünya şampiyonu

Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, Dünya Şampiyonası'nda erkekler 65 kiloda rekor kırarak dünya şampiyonu oldu.

Norviç'in Forde kentindeki düzenlenen şampiyonada Muhammed Furkan Özbek, erkekler 65 kiloda mücadele etti.

15 YIL SONRA ŞAMPİYONLUK

Koparmada 145 kiloyla altın madalya kazanan milli sporcu, toplamda da 324 kiloyla rekor kırarak dünya şampiyonluğunu elde etti.

Muhammed Furkan, bu başarısıyla Türkiye'ye 15 sene sonra dünya şampiyonluğu kazandırmış oldu.

Ay-yıldızlı halterci, silkmede ise 179 kiloluk derecesiyle gümüş madalya aldı.

Aynı kiloda mücadele eden bir diğer milli sporcu Ferdi Hardal, koparmada 135 kiloyla dördüncü oldu.