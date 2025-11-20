Zehra Güneş yoksa Marina Markova var: VakıfBank ezdi geçti
Son şampiyon VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi’nin 6. haftasında konuk ettiği Kuzeyboru'yu zorlanmadan 3-0 yendi.
Sarı siyahlılar böylece ligdeki 6. maçında 6. galibiyetini aldı.
Zehra Güneş'in oynamadığı maçta 18 sayıyla Marina Markova öne çıktı.
Tijana Boskovic 13, Helena Cazaute 12 sayı ile galibiyette rol oynadı.
VAKIFBANK-KUZEY BORU: 3-0
SALON: VakıfBank Spor Salonu
HAKEMLER: Tuncay Sevim, Kübra Gül Çitçi Biçer
VAKIFBANK: Sıla Çalışkan 4, Helena Cazaute 12, Berka Buse Özden 6, Tijana Boskovic 13, Marina Markova 18, Deniz Uyanık 9, Ayça Aykaç Altıntaş (L)
Vakıfbank Eczacıbaşı'nı da geçti
KUZEYBORU: Gamze Kılıç 1, Martyna Czyrnianska 8, Dicle Nur Babat 5, Malwina Smarzek 3, Ayşe Çürük 7, Ema Strunjak 6, Dilek Kınık Ekşi (L), Aleyna Sevim (L), Ege Melisa Bükmen 4, Weronika Centka Tietianiec 7, Lila Şengün 1
SETLER: 25-19, 25-16, 25-14
SET SÜRELERİ: 26’, 21’, 21’