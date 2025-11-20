Zehra Güneş yoksa Marina Markova var: VakıfBank ezdi geçti

Yayınlanma:
Sultanlar Ligi'nin son şampiyonu VakıfBank, Kuzeyboru'yu zorlanmadan geçti, ligde 6'da 6 yaptı.

Son şampiyon VakıfBank, Vodafone Sultanlar Ligi’nin 6. haftasında konuk ettiği Kuzeyboru'yu zorlanmadan 3-0 yendi.

Sarı siyahlılar böylece ligdeki 6. maçında 6. galibiyetini aldı.

Zehra Güneş'in oynamadığı maçta 18 sayıyla Marina Markova öne çıktı.

Tijana Boskovic 13, Helena Cazaute 12 sayı ile galibiyette rol oynadı.

whatsapp-image-2025-11-20-at-16-57-02.jpeg

VAKIFBANK-KUZEY BORU: 3-0

SALON: VakıfBank Spor Salonu

HAKEMLER: Tuncay Sevim, Kübra Gül Çitçi Biçer

VAKIFBANK: Sıla Çalışkan 4, Helena Cazaute 12, Berka Buse Özden 6, Tijana Boskovic 13, Marina Markova 18, Deniz Uyanık 9, Ayça Aykaç Altıntaş (L)

Vakıfbank Eczacıbaşı'nı da geçti

KUZEYBORU: Gamze Kılıç 1, Martyna Czyrnianska 8, Dicle Nur Babat 5, Malwina Smarzek 3, Ayşe Çürük 7, Ema Strunjak 6, Dilek Kınık Ekşi (L), Aleyna Sevim (L), Ege Melisa Bükmen 4, Weronika Centka Tietianiec 7, Lila Şengün 1

SETLER: 25-19, 25-16, 25-14

SET SÜRELERİ: 26’, 21’, 21’

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

