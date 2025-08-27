Zaniolo kararını verdi

Galatasaray’ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo’nun Udinese’ye transferi, son gelişmelerle birlikte çıkmaza girdi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, iki kulüp arasında yürütülen pazarlıklar sonuçsuz kaldı ve oyuncunun geleceğiyle ilgili belirsizlik giderek derinleşti.

Galatasaray yönetimi, Zaniolo’nun transferi için zorunlu satın alma opsiyonu talep ediyor. Ancak Udinese cephesi bu şartı kabul etmeye yanaşmıyor. Bu pürüz, görüşmelerin ilerlemesini engelleyen en büyük faktör olarak öne çıkıyor.

ZANIOLO KARARINI VERDİ

Transferin tıkanmasındaki bir diğer önemli etken ise Zaniolo’nun kişisel tercihi. 26 yaşındaki oyuncunun Galatasaray’da kalmak istediği ve İstanbul’da kariyerine devam etmeye sıcak baktığı açıklandı. Fransız basını Zaniolo'nun bu kararını Sarı Kırmızılı yönetime de ilettiğini yazdı. Bu durum, kulüp yönetiminin elini güçlendirirken, Udinese’nin teklifini zayıflatıyor.

2027'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Roma’dan 2023 yılında Galatasaray’a transfer olan Zaniolo, son iki sezonda Aston Villa, Atalanta ve Fiorentina’da kiralık olarak forma giydi. Galatasaray ile 2027’ye kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun piyasa değeri yaklaşık 12 milyon Euro olarak gösteriliyor.