Zaniolo kararını verdi

Zaniolo kararını verdi
Yayınlanma:
Galatasaray'da Zaniolo'nun durumundaki belirsizlik sürerken yıldız oyuncu talebini Sarı Kırmızılı yönetime iletti.

Galatasaray’ın İtalyan yıldızı Nicolo Zaniolo’nun Udinese’ye transferi, son gelişmelerle birlikte çıkmaza girdi.
Fransız basınında yer alan haberlere göre, iki kulüp arasında yürütülen pazarlıklar sonuçsuz kaldı ve oyuncunun geleceğiyle ilgili belirsizlik giderek derinleşti.

Galatasaray yönetimi, Zaniolo’nun transferi için zorunlu satın alma opsiyonu talep ediyor. Ancak Udinese cephesi bu şartı kabul etmeye yanaşmıyor. Bu pürüz, görüşmelerin ilerlemesini engelleyen en büyük faktör olarak öne çıkıyor.

ZANIOLO KARARINI VERDİ

Transferin tıkanmasındaki bir diğer önemli etken ise Zaniolo’nun kişisel tercihi. 26 yaşındaki oyuncunun Galatasaray’da kalmak istediği ve İstanbul’da kariyerine devam etmeye sıcak baktığı açıklandı. Fransız basını Zaniolo'nun bu kararını Sarı Kırmızılı yönetime de ilettiğini yazdı. Bu durum, kulüp yönetiminin elini güçlendirirken, Udinese’nin teklifini zayıflatıyor.

2027'YE KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Roma’dan 2023 yılında Galatasaray’a transfer olan Zaniolo, son iki sezonda Aston Villa, Atalanta ve Fiorentina’da kiralık olarak forma giydi. Galatasaray ile 2027’ye kadar sözleşmesi bulunan oyuncunun piyasa değeri yaklaşık 12 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Öyle arttı ki "Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Öyle arttı ki
"Keşke altın yerine onu alsaydım" diyeceksiniz
Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Spor
Filenin Sultanları fırtına gibi esti: Kanada'yı devirip liderliği aldık
Filenin Sultanları fırtına gibi esti: Kanada'yı devirip liderliği aldık
Ankaragücü ligden çekilme kararını değiştirdi
Ankaragücü ligden çekilme kararını değiştirdi