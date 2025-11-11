Yusuf Dikeç Mısır'da 23. oldu

Yusuf Dikeç Mısır'da 23. oldu
Yayınlanma:
Dünya Havalı ve Ateşli Silahlar Şampiyonası, Mısır'da sürüyor. Milli sporcumuz Yusuf Dikeç, yarışmayı erkekler 10 metre havalı tabanca kategorisinde 23. sırada tamamladı.

Dünya Havalı ve Ateşli Silahlar Şampiyonası, Mısır'ın başkenti Kahire'de devam ediyor.

Organizasyonun 3. gününde kadınların ardından erkeklerde 10 metre havalı tabanca yarışmaları yapıldı.

Bu kategoride elemelerde 121 sporcu yarışırken, ilk 8'de yer alan atıcılar finalde mücadele etmeye hak kazandı.

MUSTAFA 79. OLDU

Milli sporculardan Yusuf Dikeç 23'üncü, Buğra Selimzade 78'inci, Mustafa İnan ise 79'uncu oldu.

Erkekler 10 metre havalı tabanca kategorisinde altın madalyayı Hint Samrat Rana kazanırken, Çinli Kai Hu gümüş, bir diğer Hint sporcu Varun Tomar bronz madalya aldı.

17 KASIM'DA BİTECEK

Kadınlar 10 metre havalı tabancada milli atıcı Şevval İlayda Tarhan, 4'üncü olmuştu.

Dünya Havalı ve Ateşli Silahlar Şampiyonası, 17 Kasım'da sona erecek.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

