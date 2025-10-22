Yusuf Akçiçek 71 bin kişiyi ayağa kaldırdı

Fenerbahçe'den Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e transfer olan Yusuk Akçiçek ilk maçında tüm dikkatleri üzerine çekti. 71 bin taraftarın izlediği maçta Yusuf tribünleri ayağa kaldırdı.

Suudi Arabistan'da Yusuf Akçiçek rüzgarı esiyor.
AFC Şampiyonlar Ligi Batı Grubu’nda Al Hilal, sahasında Al Sadd’ı 3-1 mağlup ederek grupta 3’te 3 yaptı ve puanını 9’a yükseltti.
Maçın en dikkat çeken anı ise milli futbolcu Yusuf Akçiçek’in Suudi Arabistan kariyerindeki ilk golünü kaydetmesi oldu.

25'TE GOLÜNÜ ATTI

Fenerbahçe’den Al Hilal’e transfer olan genç stoper Yusuf Akçiçek, karşılaşmanın 25. dakikasında ağları havalandırarak takımını öne geçirdi.

İŞTE YUSUF'UN GOLÜ


Bu gol, hem oyuncunun Al Hilal formasıyla ilk golü hem de maçın kırılma anı olarak kayıtlara geçti.

alhilal.jpg

TRİBÜNLERİ AYAĞA KALDIRDI

Yusuf Akçiçek, Al Hilal formasıyla şu ana kadar 3 karşılaşmada görev aldı. Bu maçların birinde ilk 11’de sahaya çıkan genç oyuncu, performansıyla teknik heyetin güvenini kazanmaya başladı. 71 bin kişinin izlediği maçta Yusuf'un golü sonrası tribünler ayağa kalktı.

alhilal1.jpg
YUSUF AKÇİÇEK KİMDİR?

Doğum Tarihi: 25 Ocak 2006

Doğum Yeri: Bakırköy, İstanbul

Boyu: 1.93 m

Mevkii: Stoper (defans)

Kulübü: Al Hilal (Suudi Arabistan)

Forma Numarası: 4

Altyapı:

2016–2019: Galatasaray

2019–2023: Fenerbahçe

Profesyonel Kariyer:

2023–2025: Fenerbahçe (11 maç)

2025– : Al Hilal (Suudi Arabistan)

Yusuf, 2023 yılında Fenerbahçe A Takımı ile profesyonel sözleşme imzaladıktan sonra kısa sürede dikkat çekti. 2025 yazında Al Hilal’e transfer oldu ve 21 Ekim 2025’te Al Sadd’a karşı oynanan AFC Şampiyonlar Ligi maçında takımını öne geçiren golü atarak Suudi ekibindeki ilk golünü kaydetti.

yusuf-akcicek-milli-forma-721-2-41.webp
Yusuf Akçiçek Milli formayı giyiyor

Milli Takım Kariyeri

Türkiye U-17: 8 maç

Türkiye U-18: 13 maç

Türkiye U-19: 6 maç, 1 gol

Türkiye A Milli Takım: 2 maç

Toplamda 29 kez milli formayı giyen Yusuf Akçiçek, genç yaşına rağmen uluslararası tecrübesiyle dikkat çekiyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

