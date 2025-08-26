Yunus Akgün'ün Abdülkerim Bardakçı hatası olay oldu

Yunus Akgün'ün Abdülkerim Bardakçı hatası olay oldu
Yayınlanma:
Yunus Akgün'ün takım arkadaşı Abdükerim Bardakçı'ya gönderme yapılan gönderiyi yeniden paylaşması sosyal medyada gündem oldu.

Süper Lig’de liderliğini sürdüren Galatasaray’da Yunus Akgün ile Abdülkerim Bardakçı arasında yaşanan diyalog sosyal medyada gündem oldu.

YUNUS AKGÜN YENİDEN PAYLAŞTI

Yunus Akgün, sosyal medya hesabından "Galatasaray'ın Akanji veya Singo'ya ihtiyacı yok. Galatasaray'ın Akanji ve Singo'ya ihtiyacı var” yazılarak paylaşılan Abdülkerim Bardakçı’nın çalım yediği videoyu yeniden paylaştı.

“YANLIŞLIKLA RT YAPMIŞIM"

Gelen tepkiler üzerine bir açıklama yapan Yunus Akgün, "Bir daha bu sitede video izlemeyeceğim. Sizin de tahmin edebileceğiniz gibi yukarı kaydırırken yanlışlıkla RT yapmışım” sözlerini sarf etti.

“EYVALLAH YUNUS’UM”

Takım arkadaşının açıklamasına yorum yapan Abdülkerim Bardakçı ise "eyvAllah Yunus'um eyvAllah" ifadelerini kullandı.

“ABİMMMM"

Yunus Akgün ise Abdülkerim Bardakçı’ya "Abimmmm" diyerek karşılık verdi.

yunus-akgun-ve-abdulkerim-bardakci.png
Yunus Akgün ve Abdülkerim Bardakçı'nın paylaşımları

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

