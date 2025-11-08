Yunus Akgün'den ameliyat sonrası ilk açıklama

Yaşadığı fıtık rahatsızlığı nedeniyle sabah saatlerinde operasyon geçiren Yunus Akgün, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı.

Operasyonun başarılı geçtiğini belirten Yunus Akgün, doktorlarına teşekkür etti. Yunus Akgün, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ameliyat sürecim başarıyla tamamlandı. Bu süreçte yanımda olan, destek mesajlarıyla moral veren herkese içten teşekkür ederim. Ayrıca operasyon sürecindeki titiz ilgileri ve emekleri için Dr. Metin Ertem ve Dr. Yener İnce'ye özellikle teşekkür ederim. Futbol zaman zaman zorlu sınavlar sunar; ancak önemli olan, bu süreçlerden daha güçlü çıkabilmektir. En kısa zamanda, eskisinden de kararlı ve güçlü bir şekilde sahalara dönmek için sabırsızlanıyorum."