Yunus Akgün yolları ayırdı yeni anlaşma yaptı

Galatasaray'ın Trabzonspor ile oynadığı maçta sakatlanan Yunus Akgün, 67. dakikada teknik direktör Okan Buruk tarafından oyundan alınmıştı.

Teknik Direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Devre arasında Yunus'un biraz ağrısı oldu. Sonrasında oyundan çıkarmak zorunda kaldık" ifadelerini kullanmıştı.

Yunus Akgün'ün Şampiyonlar Ligi'nde yarın oynanacak Ajax maçında oynama olasılığının bulunmadığı belirtildi.

YENİ ANLAŞMA YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI

Yunus Akgün takibe girdi

Yunus Akgün, bu kez de yaptığı flaş hamle ile dikkat çekti.

Haberi Galatasaray muhabiri Kağan Dursun verdi. Buna göre Yunus Akgün, yeni menajerlik şirketiyle anlaştı. Dursun, şu ifadeleri kullandı:

"Yunus Akgün, Cenk Melih Yazıcı ile yollarını ayırdı. Yeni bir anlaşma yaptı. Yeni menajerlik şirketi F-F Sport ile geçtiğimiz günlerde çalışmalara başladı.

Başlangıç olarak oyuncunun özel hayat ve beslenme konusuna odaklanan şirket, milli oyuncuya yeni ve sıkı bir beslenme programı hazırladı. Yıldız futbolcunun kondisyon - performans anlamında önümüzdeki aylarda yükseliş göstermesi bekleniyor."