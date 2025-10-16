Yunus Akgün takibe girdi

Yunus Akgün takibe girdi
Galatasaray ve Milli takımın yıldızı Yunus Akgün başarılı oyunuyla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.

İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta, Galatasaray'ın genç yıldızı Yunus Akgün'ü radarına aldı.
İtalyan basınında yer alan iddialara göre, Bergamo temsilcisi ocak ayındaki ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için harekete geçmeye hazırlanıyor ve listenin başında Yunus Akgün yer alıyor.

İTALYANLAR YAZDI

Foot Italia'nın haberine göre Atalanta, Galatasaray altyapısından yetişen ve bu sezon performansıyla dikkat çeken 25 yaşındaki hücum oyuncusunu yakından takip ediyor. Kulüp yetkililerinin, Yunus’un oyun tarzını ve gelişimini uzun süredir izlediği belirtilirken, transfer için ciddi adımların atılabileceği yazıldı.

GALATASARAY MASAYA OTURMAYACAK

Sarı - Kırmızılı kulübün, sözleşmesi 2029 yılına kadar devam eden Yunus Akgün için kolay kolay masaya oturmayacağı ifade edildi.
Galatasaray yönetimi, oyuncunun hem potansiyeline hem de takım içindeki rolüne büyük önem veriyor. Bu sezon Süper Lig'de 9 maçta forma giyen Yunus, 3 gol ve 1 asistlik katkısıyla teknik heyetin güvenini kazanmış durumda.

Yunus Akgün Avrupa takımlarının takibinde

DEĞERİ 15 MİLYON EURO

Transfer piyasasında değeri 15 milyon euro olarak gösterilen Yunus Akgün, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor. Atalanta'nın bu ilgisinin bazı Avrupa takımlarının da harekete geçmesine neden oldu. Ancak Galatasaray cephesinin tutumu ve Yunus'u takımda tutmak istemesi transferin önündeki en net engel olarak öne çıkıyor.

