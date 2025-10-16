Galatasaray'dan sürece destek! Dursun Özbek açıkladı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Adnan Polat Galatasaray Eğitim ve Spor Tesisi’nin açılışının ardından yaptığı açıklamada kulübün güncel mali durumunu değerlendirdi.

Nefes'ten Şehriban Kıraç'a konuşan Özbek, 31 Mayıs 2025 itibarıyla Galatasaray’ın borçsuz olduğunu belirtti:

“Ne futbolcuya ne tedarikçiye ne sporcuya ne vergi dairesine ne de bankalara... Bu sezon kendi içinde akıyor. Galatasaray’ın sponsorluk bedelleri, stat gelirleri son derece yüksek.”

Kulübün toplam 341 milyon avroluk yükümlülüğü olduğunu ifade eden Özbek, bu borcun karşısında güçlü bir gelir potansiyeli bulunduğunu söyledi.

Özbek, oyuncuların kulüp için önemli varlıklar olduğuna dikkat çekti:

"31 Mayıs itibarıyla 341 milyon Euro yükümlülüğümüz var. Ama onun karşılığında geleceğe dair potansiyel gelirlerimiz de var. Elimizdeki değerlerimiz de oyuncularımız: Osimhen, İcardi, Uğurcan, İlkay... Bunların hepsi bizim duran varlıklarımız"

"ÖZ SERMAYESİ POZİTİFTE OLAN 3 KULÜPTEN BİRİYİZ"

Galatasaray’ın mali yapısının güçlendiğini belirten Özbek, kulübün 13.5 milyar liralık sermayesiyle öz kaynakları pozitif olan nadir kulüplerden biri olduğunu aktardı.

Maç gelirleri, sponsorluklar ve UEFA’dan elde edilen hakların kulübün nakit akışını beslediğini söyleyen Özbek, mağazacılık gelirlerinin de önemli bir paya sahip olduğunu vurguladı.

Geçen yıl 3.2 milyar TL gelir elde eden mağazacılık kanadı, bu yılın ilk üç ayında 1.6 milyar TL kazanç sağladığını aktaran Özbek, gelirlerin yüzde 30-35’i bu kalemden geldiğini belirtti.

Özbek; Riva, Florya, Mecidiyeköy ve Kemerburgaz gibi projelerle kulübün gayrimenkul ve dijital alanlardaki yatırımlarının da finansal tabloya katkı sağladığı belirtti. Özbek şöyle konuştu:



" Öz sermayesi pozitifte olan 3 kulüpten biriyiz. Dünyada sermayesi bu kadar güçlü olan banka yok. 13.5 milyar lira sermayemiz var. Oyuncuların değerlemesi açısından en güçlü kulüp Galatasaray. Futbol takımı ve altyapıya yapılan yatırımlar kulübün uzun vadeli değerini destekliyor. Maç gelirleri, sponsorluklar ve UEFA’dan gelecek haklar gibi düzenli gelir kalemleri kulübün nakit akışında belirleyici oluyor. Geçen yıl mağazacılık kanadımız 3.2 milyar TL ile kapatmıştı. Bu yılın ilk 3 ayında ise 1.6 milyar TL gelir elde ettik. Gelirlerin yaklaşık yüzde 30-35’i mağazacılıktan geliyor. Elbette burada hasılat kadar kârlılığı da değerlendirmek gerekiyor. Kulübün spor dışı faaliyetlerden Riva, Florya, Mecidiyeköy ve Kemerburgaz gibi gayrimenkul ve dijital projeler finansal portföyümüze katkı sağlıyor."

Toplumun moral kaynağı olduklarını dile getiren Özbek, futbolun birleştirici yönüne vurgu yaptı. Özbek, Liverpool'u yenerek vatandaşın 'ekonomik sıkıntılarını' unutabildiğini ifade etti:

"Ekonomik sıkıntıların yoğun olduğu dönemlerde spor, insanlara nefes alma imkânı sağlıyor. Galatasaray-Liverpool maçında milyonlarca insanın yaşadığı mutluluk, toplumda büyük bir moral kaynağı oldu. Taraftarlarımızın coşkusu ve birlik duygusu, sporu birleştirici bir güç haline getiriyor Yatırımlar yapıyoruz, sportif manada mücadele içindeyiz. Ama sağladığımız başarı Türk insanının ne kadar mutlu ettiğini ekonomik durumun ne kadar o anda unutulduğunu görebiliyoruz. Futbolun toplumsal olarak birleştirici özelliği var, bizim de birinci görevlerimizden biri bu.

İMRALI SÜRECİ'NE DESTEK

Dursun Özbek, AKP tarafından Terörsüz Türkiye olarak da adlandırılan İmralı Süreci'ne destek verdiklerini şöyle açıkladı:

"Barış sürecine katkı için Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşu olarak, sahadaki başarılarımız kadar saha dışındaki sorumluluklarımızı da sürdüreceğiz. Anadolu’da, Hakkari’de, Cizre’de spor okulları açarak gençlerin ve çocukların gelişimine destek olacağız."

Özbek, Galatasaray markasını geleceğe taşımak için sportif ve altyapı yatırımlarının süreceğini ifade etti: