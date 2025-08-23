Yunan medyası Samsunspor taraftarına hayan kaldı

Yunan medyası Samsunspor taraftarına hayan kaldı
UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Panathinaikos’a konuk olan Samsunspor’un taraftarları, Atina’da yalnızca coşkulu tezahüratlarıyla değil, tribünlerdeki örnek davranışlarıyla da gündem oldu.

Yunan basını, kırmızı-beyazlı taraftarların maç sonrası tribünleri tertemiz bırakmasını övgü dolu sözlerle manşetlere taşıdı.

Atina’daki OAKA Stadyumu’nda oynanan karşılaşmanın ardından Samsunsporlu taraftarlar, bulundukları tribünde çöplerini toplayarak alanı temizledi.

Samsunspor taraftarından alkış alan hareket

Yunan basınında yer alan haberlerde, bu davranışın ‘herkesin yapması gereken ama çoğu zaman görülmeyen bir hareket’ olarak yorumladı.

Samsunspor taraftarları çöplerini topladı

YUNAN MEDYASI HAYRAN KALDI

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, Samsunspor taraftarlarının maç bitiminde tribünleri tek tek temizledikleri görüldü. Yunan basını bu hareketi ‘örnek bir davranış’ olarak nitelendirirken, taraftarların hem tezahüratlarıyla hem de çevreye duyarlı tutumlarıyla takdir topladığına dikkat çekti.

Yunan medyası övgü dolu sözlerle bahsetti

Panathinaikos ve Samsunspor taraftarının karşılıklı misafirperverliğine vurgu yapan Yunan medyası, Samsunspor taraftarlarının sergilediği centilmenliğin Türk-Yunan dostluğuna katkı sağlayabileceğini yazdı.

