Yüksel Yıldırım Galatasaray'la anlaştıklarını duyurdu

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Galatasaray'da forma giyen futbolcunun transferi için anlaşma sağladıklarını belirtti.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Samsunspor, deplasmanda Panathinaikos’a 2-1 kaybetti ve tur şansını rövanşa bıraktı.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, mücadele sonrası açıklamalar yaptı.

HT Spor’da katıldığı yayında konuşan Yıldırım, Galatasaray'dan transfer etmek istedikleri Eyüp Aydın ile ilgili son durumu aktardı.

''GALATASARAY’LA ANLAŞTIK''

Transfer için konuşan Yıldırım, "Makaombou'yu aldık ama 6 numara gibi oynamıyor, oynayamıyor. 6 numara kesin olarak almayı düşünüyoruz. Eyüp Aydın bunlardan bir tanesi, hem 6 hem 8 oynuyor. Hem oyuncuyla hem Galatasaray'la anlaştık ama problem çıktı. Galatasaray tarafında çıktı. Galatasaray satmak istemedi ama kiralamak istedi." dedi.

''ANLAŞMALARINI BEKLİYORUZ''

Konuşmasını sürdüren Yüksel Yıldırım, "Galatasaray bize kiralasa oyuncunun 1 sene sözleşmesi kaldığı için kiralayamıyor. Sözleşmesi düşüyor. Oyuncunun yeni sözleşme için talepleri var o yüzden orada anlaşmalarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

