Yüksel Yıldırım 465 milyon dolar ödedi

Yayınlanma:
Samsunspor Başkanı ve CoreX Madencilik’in sahibi Yüksel Yıldırım, küresel madencilik sahnesinde ses getiren bir yatırıma imza attı.

Avrupa’daki yatırımlarını genişleten Yıldırım, bu kez rotasını Latin Amerika’ya çevirdi ve Brezilya’nın Para eyaletinde bulunan Carajas bakır madenini 465 milyon dolarlık anlaşmayla satın aldı.
Bölge uzun süredir Çinli şirketlerin etkisi altındayken, Yıldırım’ın bu hamlesi Brezilya’daki metal tedarik zincirinde dengeleri değiştirecek nitelikte bir gelişme olarak dikkat çekti..
CoreX’in bu satın alımı, Çin’in bölgedeki madencilik üstünlüğüne karşı stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor.

yuselyildirimmaden.jpg

ANLAŞMA DETAYLARI:

Dünya madencilik devi BHP Group tarafından duyurulan anlaşmaya göre, satış bedelinin 225 milyon dolarlık kısmı, madenin gelecekteki üretim performansına ve proje hedeflerine bağlı olarak şekillenecek. Carajas sahası, Haziran 2025’e kadar olan dönemde 9 bin 400 ton bakır üretimiyle önceki yıla göre yüzde 15’lik bir artış yakalayarak potansiyelini ortaya koydu.

1 MİLYAR DOLARI AŞTI

Yıldırım, CoreX ile Orta Asya, Afrika ve Latin Amerika’da büyümeyi hedefliyor. Brezilya’daki bu satın alma, şirketin 1 milyar doları aşan proje portföyünün en büyük halkalarından biri oldu. Yıldırım, CoreX’i 10-20 milyar dolar büyüklüğe ulaştırmayı ve madencilikte dünyanın en büyük 100 şirketi arasına sokmayı amaçlıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

