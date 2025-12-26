Sadettin Saran kolları sıvadı: Asıl darbeyi Galatasaray'a vuracak!

Sadettin Saran kolları sıvadı: Asıl darbeyi Galatasaray'a vuracak!
Yayınlanma:
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, uyuşturucu soruşturmasında serbest kalmasının ardından kolları sıvadı. Asıl darbeyi Galatasaray'a vuracak!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

2024/11/08/hbfb.jpgSaran, "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" suçundan "imza atma" şeklindeki adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, Saran hakkında, pazartesi ve perşembe günleri "imza atma" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Ayrıca Saran hakkında, daha önceden "yurt dışı çıkış yasağı" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandığı öğrenildi.

ÇIKAR ÇIKMAZ KULÜBE GELDİ

Sadettin Saran, serbest kalır kalmaz soluğu kulüpte aldı. Fenerbahçe Başkanı'nın hemen yönetimle bir toplantı yaptığı belirtildi.
Soruşturma için ifadesi istenince İtalya'daki transfer görüşmesini yarıda kesip apar topar İstanbul'a dönen Saran'ın çalışmaların tamamlanması için harekete geçtiği bildirildi.

whatsapp-image-2025-12-26-at-08-04-18.jpeg

Saran, İtalya'da daha önce Galatasaray'ın da listesinde olan Atalanta'nın Nijeryalı yıldızı Ademola Lookman için masadaydı. Bir yöneticinin İtalya'ya giderek transferi sonuçlandırması kararı alındı.

SÖRLOTH "EVET" DEDİ

Fenerbahçe, Atletico Madrid'le de Sörloth için görüşmelerini sürdürüyor.

whatsapp-image-2025-12-26-at-08-04-48.jpeg

Sörloth'un yapılan teklife "Evet" dediği öğrenildi. Daha önce Trabzonspor'da oynayan yıldız oyuncunun Türkiye'de tekrar sahaya çıkmak için istekli olduğu belirtildi.

GALATASARAY'A ASIL DARBE!

Sadettin Saran ve yönetimi Galatasaray'a asıl darbeyi vurmaya da hazırlanıyor. Sarı kırmızılı kulüp Liverpool'dan ayrılması gündemde olan Mısırlı yıldız Mohamed Salah'ı çok istemiş, hatta temas bile kurmuştu.

whatsapp-image-2025-12-26-at-08-05-50.jpeg

Bu transfer için Fenerbahçe'nin de devreye girdiği ileri sürüldü. Salah'ın menajeriyle de bir görüşme yapıldığı da iddia edildi. Saran'ın yönetimine Salah için tüm şartların zorlanması talimatını verdiği de belirtildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

