Yüksekovaspor son şampiyondan 10 kişiyle 1 puan aldı

Yayınlanma:
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ABB FOMGET ile Yüksekovaspor 0-0 berabere kaldı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde geçen sezonun şampiyonu Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) FOMGET, Yüksekovaspor'la kendi sahasında golsüz berabere kaldı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 7. haftasının açılış maçında son şampiyon ABB FOMGET, Osmanlı Stadı'nda Yüksekovaspor'u konuk etti.

40. DAKİKADA KIRMIZI KART ÇIKTI

Karşılaşma, golsüz eşitlikle tamamlandı.

Kırmızı kart sonucu 40. dakikadan itibaren 10 kişi mücadele eden konuk ekip, sahadan puanla ayrılmayı başardı.

Başkent temsilcisi, yeni teknik direktörü Ali Eraslan yönetiminde çıktığı ilk maçta berabere kaldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

