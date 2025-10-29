Yok artık: VAR odasından "Hakem VAR'a gider mi?" diye bahis oynanmış

Türkiye, hakemlerin bahis skandalını konuşmaya devam ederken, her gün yeni bir iddia ortaya atılıyor.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 152 hakemin bahis oynadığı açıklamasının ardından, bu hakemler isim isim açıklanmış ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na seevk edildikleri açıklanmıştı.

Ortaya atılan son iddia ise "Yok artık" denilecek kadar ciddi.

Sabah Gazetesi'ndeki habere göre soruşturmayı derinleştiren yetkililer, bazı VAR odasında görevli hakemlerin kendi yönettikleri maçlar üzerine bahis oynadıklarını tespit etti.

MİLYONLARCA LİRALIK BAHİS OYNANMIŞ

Haberde bazı bahis sitelerinde derbi maçlar için “Hakem VAR’a gider mi?” şeklinde özel bahis seçenekleri bulunduğu, yurt dışı sitelerinde ise bu opsiyonların çok daha fazla olduğu belirtildi.

Zorbay Küçük'ün son 5 yılda yönettiği maçlar: Babası Galatasaray'dan ne aldı? Oğlu ile neden küs kaldı?

VAR odasından "Hakem VAR'a gider mi?" şeklinde hem yasal, hem de yasa dışı sitelerden milyonlarca liralık bahis oynandığı ileri sürüldü.

Bu arada soruşturmanın hakemlerle sınırlı kalmayacağı, dosyaya yeni isimlerin de ekleneceği, savcılığın soruşturmayı daha da genişleteceği öğrenildi.