Yok artık Bursaspor! Tam 8 gollü galibiyet

Yayınlanma:
Yeni Malatyaspor'a konuk olan Bursaspor rakibini 8-0 mağlup etti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’taki ilk maçında Bursaspor deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya geldi. Malatya Stadyumu’nda oynanan mücadelede yeşil-beyazlılar rakibini 8-0 mağlup etmeyi başardı.

Bursaspor’a galibiyeti getiren golleri 1 ve 41. dakikalarda Ertuğrul Ersoy, 10. dakikada Tayfun Aydoğan, 58 ve 82. dakikalarda Sertaç Çam, 78 ve 84. dakikalarda Muhammet Demir ile 89. dakikada İlhan Depe attı.

BURSASPOR LİDER

Bu galibiyetin ardından Bursaspor averaj farkıyla liderliğe oturdu. FIFA’dan eksi 6 puan cezası alan Yeni Malatyaspor ise ligin son sırasında kaldı.

FİKSTÜR

Ligin bir sonraki haftasında Bursaspor sahasında 1461 Trabzon FK ile karşılaşacak. Yeni Malatyaspor ise Kahramanmaraş İstiklal Spor’a konuk olacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

