Yılmaz Vural Fenerbahçe için telefona sarıldı: Ali beeeyy merhaba

Yılmaz Vural Fenerbahçe için telefona sarıldı: Ali beeeyy merhaba
Yayınlanma:
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktör Yılmaz Vural'dan çarpıcı bir paylaşım geldi.

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play off turunda Benfica'ya elenmesinin ardından teknik direktör Jose Mourinho'nun görevine son verildi.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

YILMAZ VURAL HAREKETE GEÇTİ

Mourinho'nun ayrılığından sonra yerine kimin geleceği merakla beklenirken, daha önce bir çok kez Fenerbahçe'de çalışmak istediğini belirten ünlü teknik direktör Yılmaz Vural'dan flaş bir paylaşım geldi.

Yılmaz Vural, sosyal medya hesabına telefonla konuştuğu bir fotoğrafını koyarak, "Ali Beeeyy, merhaba..!” diye yazdı.

Bu paylaşım kısa sürede viral oldu.

yilmaz-vural.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Altın rekor kırdı İslam Memiş uyardı: Alım fırsatını kaçırmayın
17 milyonu birden serbest bırakılacak: Azerbaycan'a gönderilecekler
Azerbaycan'a gönderilecekler
17 milyonu birden serbest bırakılacak
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL: Köylüler yaz boyu topluyor
Köylüler yaz boyu topluyor
Toplaması bedava kilosu 10 bin TL
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Komandolar 7 gün 24 saat nöbete başladı
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor: Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Zincir market devi 68 mağazasını kapatıyor
Bir zamanlar ülkenin en büyük 1 milyoncusuydu
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
Panathinaikos'tan skandal paylaşım
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandırdı: Bu işi yapan köşeyi dönüyor
Bu işi yapan köşeyi dönüyor
7 ayda 1,5 milyon dolar kazandı
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Rahat çiftleşsinler diye 1.5 milyon liraya 'aşk tüneli' inşa edildi
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı: Valizini alan kaçtı
Valizini alan kaçtı
Akın akın Trabzon'a geliyorlardı
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde: Konkordato ilan ettiler
Konkordato ilan ettiler
41 yıllık kozmetik devi de iflasın eşiğinde
Spor
Beşiktaş anlaşmayı KAP'a açıkladı
Beşiktaş anlaşmayı KAP'a açıkladı
12 Dev Adam'dan Avrupa Şampiyonası'nda bir galibiyet daha
12 Dev Adam'dan Avrupa Şampiyonası'nda bir galibiyet daha
Sadettin Saran teknik direktör adayını açıkladı
Sadettin Saran teknik direktör adayını açıkladı