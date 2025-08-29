Yılmaz Vural Fenerbahçe için telefona sarıldı: Ali beeeyy merhaba

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play off turunda Benfica'ya elenmesinin ardından teknik direktör Jose Mourinho'nun görevine son verildi.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızın 2024-2025 sezonundan itibaren teknik direktörlük görevini yürüten Jose Mourinho ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadar takımımız için verdiği emeklerden dolayı teşekkür eder, gelecek kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

YILMAZ VURAL HAREKETE GEÇTİ

Mourinho'nun ayrılığından sonra yerine kimin geleceği merakla beklenirken, daha önce bir çok kez Fenerbahçe'de çalışmak istediğini belirten ünlü teknik direktör Yılmaz Vural'dan flaş bir paylaşım geldi.

Yılmaz Vural, sosyal medya hesabına telefonla konuştuğu bir fotoğrafını koyarak, "Ali Beeeyy, merhaba..!” diye yazdı.

Bu paylaşım kısa sürede viral oldu.