Yılmaz Vural: Adanalılara çok üzülüyorum
Yayınlanma:
Sarıyer Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Adana Demirspor'u 3-0 yendikleri maçtan sonra Adanalıların bu duruma düşmelerine çok üzüldüğünü söyledi.

Sarıyer Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Adana Demirspor'u 3-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Vural, şunları söyledi:

"Hakikaten bu kazanç bizim için çok iyi oldu. Oyuncularımızı oynarken tanıyoruz. Üçüncü maçımda takımda yirmi yedi kişilik kadromuz var. Herkes şans bulmuş oldu. Artık ondan alacağımız bilgiyle değil kendi görüşümüzde, kendi gördüğümüzde oyuncularımızı yakından tanıdık. Burada birkaç önemli oyuncunun olmaması tabii ki oyun ve kadro yapısını biraz etkiliyor. Bunları da inşallah önümüzdeki hafta tamamlayıp önemli bir Sakaryaspor maçı oynayacağız.

Yılmaz Vural sonunda başardıYılmaz Vural sonunda başardı

İki kez burada bu takımı yönettim ve çok güzel günler yaşadık Adanalılarla. Bu duruma düşmelerine çok üzülüyorum. Türkiye'nin en oturmuş takımlarından bir tanesinin bir de arkasından Adanaspor'un bu duruma düşmesi hakikaten futbolsever olarak beni çok üzüyor. Allah onlara da yardımcısı olsun. Umarım inşallah bir an önce bu problemleri çözerler. Yine eski günlere dönmek için imkan bulurlar."

KORAY PALAZ: MÜCADELEYE DEVAM

Adana Demirspor Teknik Direktörü Koray Palaz ise şu ifadeleri kullandı:

"Bu mağlubiyet ister istemez bizi üzdü ancak mücadeleye devam edeceğiz. Gol yollarında ciddi bir sıkıntımız var. Bu anlamda da yediğimiz zaman da golü çıkarmak ya da oyuna geri dönmek, oyuna tekrar bir şeyler katabilmek ilk beş on dakikada biraz sıkıntılı oluyor. Totale baktığımızda maçın hakkı 3-0 mı? İlk yarıda atabilsek çok daha farklı bir müsabaka olacaktı. Ama hep atamadıklarımızı konuşuyoruz. İnşallah bir gün burada attıklarımızı da anlatmak nasip olur. İşin bu tarafından baktığımız zaman kolay bir süreç değil hiçbirimiz için."

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

