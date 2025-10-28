Volkan Demirel Süper Lig ekibiyle anlaştı: İmza atmaya gidiyor

Süper Lig’de son olarak Konyaspor’u konuk eden Gençlerbirliği, Eryaman Stadyumu’nda oynanan mücadelede rakibine 2-1’lik skorla mağlup oldu.

HÜSEYİN EROĞLU İLE YOLLAR AYRILIYOR

Bu sezon istediği performansı bir türlü sahaya yansıtamayan Başkent ekibinde yönetim, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırmaya karar verdi.

VOLKAN DEMİREL İLE ANLAŞMA TAMAM

Ayrılık kararı sonrası elini çabuk tutan Gençlerbirliği yönetimi, teknik direktörlük görevi için Volkan Demirel ile anlaşmaya vardı.

ANKARA’YA GİDİP İMZAYI ATACAK

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Volkan Demirel, bugün öğle saatlerinde Ankara’ya giderek resmi imzayı atacak.

Erman Toroğlu bahis oynayan hakemlere ne olacağını açıkladı

PUAN DURUMU

Geride kalan 10 haftada 8 puan toplamayı başaran Gençlerbirliği, 15. sırada yer alıyor. Başkent ekibi, küme düşme hattında bulunan Eyüpspor ile aynı puanda.