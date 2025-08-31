Volkan Demirel Fenerbahçe'de çalışmak için tek şartını açıkladı

Volkan Demirel Fenerbahçe'de çalışmak için tek şartını açıkladı
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun takımdan ayrılışı sonrası Volkan Demirel'den flaş bir açıklama geldi.

Fenerbahçe'nin Jose Mourinho ile yollarını ayırması sonrası teknik direktör arayışları başladı.

Sarı-lacivertliler teknik direktör adaylarını belirlerken, Volkan Demirel'den flaş bir açıklama geldi.

''BİR GÜN MUTLAKA F.BAHÇE'NİN BAŞINA GELECEĞİM''

NOW'da konuşan Demirel, "Fenerbahçe için her zaman elimi taşın altına koyarım. Bir gün mutlaka Fenerbahçe'nin başına geleceğim. Fenerbahçe'den hiçbir yönetici benimle temasa geçmedi." ifadelerini kullandı.

demirel.jpg
Aykut Kocaman ve Volkan Demirel

FENERBAHÇE'DE ÇALIŞMAK İÇİN TEK ŞARTINI AÇIKLADI

Fenerbahçe'de çalışmak için tek şartı olduğunu aktaran Demirel, "En doğru aday Aykut Kocaman! Eğer Aykut Kocaman göreve gelirse, yanında olmaya hazırım! Onun dışında başka bir kimsenin yanında olmam! Teknik direktör olursa, yanındayım! Bu benim fikrim, ona çok güvenirim. her hafta onunla konuşurum ama bu konular hakkında konuşmadık." dedi.

''BENCE YERLİ BİR İSİM GELMESİ LAZIM''

Volkan Demirel ayrıca, "Bence yerli bir isim gelmesi lazım. Jose Mourinho geldi ve olmadı! Daha ötesi mi var?" yorumunu yaptı.

''İSMAİL HOCA'YA ÇOK SAYGI DUYUYORUM''

İsmail Kartal ile ilgili de konuşan Volkan Demirel, "İsmail Hoca'ya çok saygı duyuyorum. Üç kere geldi ve gitti. Yine seçim var, sonra yine gidecek mi? Bunu kabul ederek mi geliyor?" sözlerini sarf etti.

