Vitor Pereira'nın görevine son verildi

Vitor Pereira'nın görevine son verildi
Yayınlanma:
İngiltere Premier Lig ekibi Wolverhampton'da teknik direktör Vitor Pereira ile yollar ayrıldı.

İngiltere Premier Lig'de beklenen ayrılık resmileşti.

VITOR PEREIRA GÖNDERİLDİ

Kötü bir sezon geçiren Wolverhampton'da teknik direktör Vitor Pereira'nın görevine son verildi.

Ayrıca Pereira ile birlikte görev yapan 8 yardımcı antrenörün de kulüpten ayrıldığı ifade edildi.

Beşiktaş Hasan Arat kararını verdiBeşiktaş Hasan Arat kararını verdi

GEÇİCİ OLARAK TAKIMIN BAŞINA GEÇTİ

U21 antrenörü James Collins ile U18 hocası Richard Walker, yeni teknik direktör belli olana kadar takımın başında olacak.

''BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI''

Wolverhampton Başkanı Jeff Shi konuyla ilgili, "Vitor ve ekibi, geçtiğimiz sezon zorlu bir dönemde bize büyük katkı sağladı. Emekleri için minnettarız. Ancak ne yazık ki bu sezonki başlangıç beklentilerin altında kaldı. Teknik ekibe zaman tanımamıza rağmen artık bir değişim gerekiyordu. Kendilerine başarılar diliyoruz." dedi.

PEREIRA'NIN SEZON PERFORMANSI

57 yaşındaki Pereira yönetimindeki Wolverhampton, bu sezon Premier Lig'de çıktığı 10 maçta 2 beraberlik ve 8 yenilgi alarak galibiyetle tanışamadı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

